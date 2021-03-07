水晶蝦仁｜經典上海菜材料簡單　3步驟教你中溫油泡煮出爽口蝦仁

水晶蝦仁，看似白玉，晶瑩剔透。一般廚師做水晶蝦仁，由於出菜要快，多數是採用粵式的滑炒。傳統做水晶蝦仁的方法，是採用了粵菜中的「中溫油泡」技術，例如粵菜中的「油浸筍殼魚」。把蝦仁用鹽糖入味後，上蛋白粉漿，在中溫熱油中靜靜浸泡至蝦仁僅熟，就能做到亮如水晶，鮮嫩爽口，一定不會過火，比炒蝦仁更為講究。

水晶蝦仁材料：

水晶蝦仁食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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書名：品味上海菜

作者：陳紀臨、方曉嵐夫婦，是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。

2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的法文、德文版現已出版，將會陸續出版中文、意大利文、荷蘭文、西班牙文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。