【蝦仁蒸水蛋食譜】急凍蝦仁1招辟雪味　蒸水蛋嫩滑冇痘皮3大貼士

蝦和蛋的配搭遠比想像中多，除了蝦仁炒蛋、滑蛋天婦羅蝦等等，今次就示範一個最簡單的蝦仁蒸水蛋。爽彈蝦仁配滑嫩蒸蛋，是簡單味美的家常菜。之前發覺不少網民蒸水蛋都會失敗，雞蛋又老又嚡，佈滿一個個凹凸洞，如果想避免這些情況，不妨參考以下貼士。

蒸水蛋不但只有蛋，還可以有不同配搭，個人認為它與海鮮的組合也很討好，如：花甲、蝦仁等。今次示範蝦仁蒸水蛋，你有心機的話可以買鮮蝦自己剝殼挑腸，如果用急凍蝦仁的話，煮之前可以先浸鹽水並過水，有助辟走雪味。今次用的蝦仁還以鹽、胡椒、麻油等醃了一會，味道更好，可是卻有機會令麻油在蛋液中浮起，致使成品上有些少少的油泡，是美中不足之處。如果各位很在意賣相的話，可以不用麻油，或是醃完後印乾蝦仁的油分。

由於蝦仁有重量，一定會沉底，所以要用湯匙舀起水蛋才見到蝦仁。

比起蝦仁，更多人關心蒸水蛋是否夠滑，曾訪問過中廚雷啟裕師傅，他歸納出蒸水蛋3大失敗原因：

（1）雞蛋同湯比例不好 （2）火太大，而蒸蛋的時間過長 （3）沒有包保鮮紙或疏氣，使水蛋不斷吸熱而變得脹身。

按下圖看蒸水蛋嫩滑小貼士：

蝦仁蒸水蛋食譜

健康小貼士：

蝦低脂之餘，蛋白質含量比雞蛋還高，其「蝦青素」是天然抗氧化劑，能延緩人體老化、避免細胞被自由基傷害。至於雞蛋，基本上人體所需的營養素都可從它找得到。蛋黃有豐富蛋白質、鈣質和鐵質，還有對視力有益的β-胡蘿蔔素。雞蛋裡的卵磷脂及DHA，對腦部細胞保健、預防老人癡呆等皆有幫助。

攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：陳錦超、黃卓敏

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