【椒鹽粟米食譜】澳門大排檔人氣小食　粟米切片一插一轉輕鬆搞掂

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-03 17:00

粟米味道甜甜，最常見會烚、燒烤或打成粟米汁入饌，其實粟米亦可烹煮成鑊氣小炒如椒鹽粟米！香甜的粟米配上惹味的椒鹽，即使多吃了亦沒有太大的罪惡感，不過如何才能輕鬆地把粟米切成一片片？

椒鹽粟米聞說是澳門大排檔的地道美食，傳統的製作步驟繁複，先把粟米切片後先蒸後炸，做成外脆內嫩的口感後，再沾上椒鹽完成。不過是次為了減少工序故用了氣炸鍋把粟米「炸」香，儘管粟米不夠蒸出來的效果軟糯，但味道不比傳統的遜色。

椒鹽粟米食譜

製作椒鹽粟米其中一個步驟是不可省去的，便是切粟米片！本來切粟米已經很花力氣，切成片不是更困難嗎？以下推薦一個方法，只需用一把剪刀轉幾轉，粟米即分成一片片，喜歡的亦可用此方法完整取出粟米粒。

按圖看省力「切」粟米方法：

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椒鹽粟米食譜

健康小貼士：

粟米，除了纖維豐富、飽腹感強，有助減肥外，還富含胡蘿蔔素，被人體吸收後會轉化成維他命A，有助抑制癌細胞生長。其維他命E則能降膽固醇、減輕動脈硬化及腦部衰退，還有鈣、硒、鎂等營養素，可養肝護膚，增強免疫力。當中的葉黃素、玉米黃素有強力的抗氧化作用，能保護眼睛，吸收眼球中的光害物質，緩解黃斑病變，延遲眼睛老化。

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攝錄：陳嘉杰

剪接：呂志豪