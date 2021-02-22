【三餸一湯食譜】西蘭花炒蝦仁+薯仔炒牛肉碎+蝦醬雞翼+消滯湯水

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-22 19:50

這次「三餸一湯」食譜跟以往一樣有菜、紅肉和白肉，務求佐飯與營養均衡兼備。除了三款15分鐘可完成的小菜，還有清熱消滯湯水。家中有兩個爐頭的話，可以邊煎邊炒，減省更多時間。

西蘭花炒蝦仁

西蘭花本身是蔬菜中的營養之王，配海鮮是很不錯的組合，之前示範過用蝦醬炒的西蘭花鮮魷，這次就用蒜蓉快炒一道西蘭花炒蝦仁，不但很快熟，步驟也極簡單。

【西蘭花炒蝦仁食譜】清香嫩滑輕怡家常菜 生炒西蘭花5大秘訣

薯仔粒炒牛肉碎

另一道是薯仔粒炒牛肉碎，是很簡單的兩種食材，配上蠔油汁，每次上桌都很快被掃清光。把薯仔切小粒，跟肉碎一樣容易入口，是佐飯一流的家常菜。

【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味 簡單易煮佐飯菜

薯仔粒炒牛肉碎

蝦醬雞翼

蝦醬偶然會炒餸，但說到底不算常用，因為它味道太搶，不算跟太多食材合得來。這裡就有一個鹹香惹味的雞翼食法——蝦醬雞翼，醃製時加入蝦醬與糖等調味料，撲粉小火煎香，即成了一道皮薄、香脆、入味的雞翼。

【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好 不用油炸一樣皮薄脆口金黃色！

蝦醬雞翼食譜

番茄大豆芽豆腐湯

今天是正月初十一，農曆新年剛過，大家可能吃糕都吃膩了，加上團年、開年飯大魚大肉，很容易食滯。這時候可以煲一碗消滯的番茄大豆芽豆腐湯，中醫師推薦這個湯，因為它清熱瀉火、消食開胃和通便，大部分人都適合飲用，材料亦很易買到。

【健康湯水食譜】番茄大豆芽豆腐湯瀉火消滯 清熱唔一定飲涼茶！

番茄大豆芽豆腐湯食譜

剪接：黃卓敏