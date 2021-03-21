蜜汁鳳尾魚｜懷舊上海小食簡單易煮　鳳尾魚香脆秘訣炸時火要夠猛

鳳尾魚，又名鳳鱭，屬鯷魚科，是刀魚的親戚，但身價就差天共地了。七、八十年代，香港流行吃江浙菜，江浙菜館叫做「上海舖」。當時街上的大小「上海舖」，都有一個非常精彩的冷盤櫃，展示着各式江浙冷盤熟食，有油爆蝦、炸鳳尾魚、雪裏蕻毛豆、油燜筍、糖醋小排骨等等，客人可以隨意挑選。看得眼花撩亂，吃得心滿意足。時移世易，現在滿街都是韓國菜日本菜，卻還是很懷念兒時那精彩的「上海舖」，還有那炸得香脆的蜜汁鳳尾魚。

蜜汁鳳尾魚材料：

蜜汁鳳尾魚食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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書名：品味上海菜

作者：陳紀臨、方曉嵐夫婦，是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。

2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的法文、德文版現已出版，將會陸續出版中文、意大利文、荷蘭文、西班牙文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。