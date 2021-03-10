砂鍋餛飩雞｜紹菜吸滿火腿雞肉湯汁送飯一流　7步驟學煮上海名菜

教煮
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這道湯菜味道鮮美。紹菜吸收了火腿、雞肉的精華，是最快被「掃清」的配菜。

4人份

準備時間：30分鐘

烹調時間：30分鐘

砂鍋餛飩（雲吞）雞材料：

光雞1/2隻

金華火腿50克

絞豬肉150克

生抽1茶匙

鹽1/2茶匙

糖1/2茶匙

紹菜300克

生粉1湯匙

麻油1/2湯匙

上海餛飩皮200克

清雞湯250毫升

砂鍋餛飩雞食譜，逐個步驟講解（按圖細閱👇👇👇）

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品味上海菜（萬里機構授權使用）

書名：品味上海菜

作者：陳紀臨、方曉嵐夫婦，是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。

2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的法文、德文版現已出版，將會陸續出版中文、意大利文、荷蘭文、西班牙文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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