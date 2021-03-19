【鹽水鴨】肉質細嫩鹹香下酒最佳菜式！避腥臊味道要切走呢部份

白鵝炙美加椒後，錦雉羹香下豉初。箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩壓春蔬。──南宋•陸游《飯罷戲示鄰曲》

上海菜是肚大能容、廣納百川。鹽水鴨是同處華東的南京市名菜，當然也被上海菜所吸納，收為己用。現在上海的食品店中，也有包裝的鹽水鴨出售。

南京市是中國六大古都之一，蘊藏着豐富的文化遺產，古意盎然。戰國時代，南京和蘇州同屬吳國，兩地的菜式風味雖有類同，但卻是各自發展。歷史上南京曾歸入楚國，受楚國（湖北）的影響，所以南京菜沒有蘇州菜那麼甜，而更着重的是鹹淡適中、原汁原味、醇厚而不膩。

南京人的飲食，總是離不開鴨子，城中大街小巷都有賣鴨子的食店，由小販到超市，由街頭小店到大酒家都在賣鴨子，南京板鴨、鹽水鴨、醬鴨、燒鴨，以及各種鴨血、鴨內臟，款式之多，真是令人目不暇給；這要歸功於江蘇省水道縱橫，河塘滿佈，自古就是養鴨子的好地方，特別是南京郊區的江寧縣，那裏生產的鴨子肉質肥美嫩滑，是南京人吃鴨子的首選。

上海的鹽水鴨，與南京的鹽水鴨製法相似，先醃後煮，鴨身油潤光亮，味道甘腴鹹香，肉質細嫩，是下酒的上佳菜式。