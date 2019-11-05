【雪菜火鴨絲燜米食譜】15分鐘做出茶記風味　鴛鴦米又應該點煮？

去茶餐廳食飯，有時會點一客雪菜火鴨絲燜米，以前還曾經以為火鴨是其他品種的鴨，原來也只不過是燒鴨。不過去餐廳食，常常都遇到一些吝嗇的店家，撥開燜米只得幾條鴨肉絲，或甚至以煙鴨胸代替，實在令人失望，所以，還是自己煮最實際！

攝影、攝錄：詹郭敏、呂榮棟

剪接：麥子榮

雪菜其實是醃製過的芥菜，街市見到的可能是鮮綠色的或是暗綠色的雪菜，前者是上海雪菜、後者是廣東雪菜，一般做燜米都會用價格較低的後者。由於雪菜用鹽醃過，鹽分偏高，所以烹調之前要浸水，清洗後再用扭毛巾方式榨乾水分，以沖淡鹹味；你可以去街市豆腐舖買雪菜，或去超市買罐頭雪菜，甚至是自己醃漬都可以。至於燒鴨，當然不會自己花工夫去燒，去燒臘店買一份淨燒鴨已可，起肉、切絲都能請師傅代勞，十分方便。

今次做燜米所用的是東莞米粉，但大家去茶餐廳時，相信都見過「雪菜火鴨絲燜鴛鴦米」，到底鴛鴦米是甚麼？就是米粉與粉絲，通常比例不會是一半半，米粉與粉絲的比例約莫是2:1。粉絲煮前要先浸軟，然後在米粉落鑊之際一同加入粉絲，慢慢燜煮至收汁便可。

雪菜火鴨絲燜米食譜

健康小貼士：

茶餐廳的雪菜火鴨絲燜米熱量約為每碟1,000卡路里，熱量水平較乾炒牛河還要高，自己煮的相對易於控制，減鈉也減卡路里。而鴨肉是高蛋白質但脂肪含量適中的肉類，脂肪分佈平均，易被人體消化。很多人誤會它膽固醇高，其實它的不飽和脂肪酸也較其他肉類高，不必擔心對身體造成太大的膽固醇負擔。

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