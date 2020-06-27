【夏天湯水食譜】冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑　滋陰水鴨如何處理？

冬瓜荷葉水鴨湯，很適合夏天飲用，尤其是夏至剛過沒多久，正好飲用這個湯。眾所周知冬瓜解暑，而它跟荷葉和水鴨亦是一個經典組合，清熱、生津又滋陰，尤其適合進行完戶外活動或流汗多者飲用。煲湯新手未必懂得如何處理水鴨，以下亦會稍作講解。 攝影：鄧穎琪

冰鮮水鴨在超市可買到，筆者第一次煲水鴨湯，說實話要處理它也有點難度。首先，水鴨身上仍然有很多殘留的黑色鴨毛，有長有短、有粗有幼，最理想當然是全數拔掉，但個人認為實在是不可能的任務，用鉗子拔了一小時都未完成，所以如果是雞翼這些最多毛的部位，我會建議直接去皮。你可能會問，要是整隻水鴨都去皮又可不可呢？此為辦法之一，甚至可減輕湯的油膩度，但同時香味都會驟減，要自己衡量，或是再加豬腱、瘦肉等讓湯更甜。有人亦建議用火機燙走鴨毛，這個方法只能去走表層毛髮，但毛囊仍有毛，故此也說是治標不治本。

要處理水鴨，除了拔毛外，亦需切去頭和尾部，雞屁股最羶，一定要切走。至於頸部，有人會保留，如果你想連鴨頸煲湯的話，建議去皮和拿走喉管，若嫌太麻煩就直接丟掉整個頸部吧；肺部等內臟以及趾甲，都像煲雞湯一樣處理，除走內臟，剪掉趾甲方好去氽水。順帶一提趾甲不必剪得太入，以免出油。既然處理水鴨如此麻煩，為何仍堅持用它煲湯呢？首先，水鴨比家鴨、米鴨等有較多礦物質和維他命，脂肪相對少，邱醫師指：「水鴨較其他鴨滋陰功效較強，也有補氣作用，而且補而不膩，較平和，適合夏天飲用。」

請按下圖睇處理水鴨的圖解：

除水鴨外，其餘湯料也需花點工夫處理，如蓮子，因為想縮短浸泡時間，所以用了新鮮蓮子，但它是原粒的，在浸軟後以竹籤或牙籤去芯才不會苦。至於荷葉，問過註冊中醫師邱穎琳，她說新鮮跟乾荷葉功效分別不大，同樣可消暑，惟乾荷葉會較苦。這次買不到新鮮荷葉，於是在街市雜貨舖買到乾荷葉，幾蚊已經一大塊，我們大概需要1/4左右。煲湯前請先用熱水煮荷葉幾分鐘，因為它本身很髒，略煮荷葉可殺菌並且把它煮軟。

最後是冬瓜，由於冬瓜皮的袪濕效用最強，所以適宜連皮把冬瓜切塊，無需切得太小塊，以免煲到爛茸茸吃不到冬瓜。

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

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整個湯有清熱消暑，利尿袪濕，養陰生津的作用，很適合夏天飲，可清熱袪暑之餘，又可在流汗後補充津液。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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