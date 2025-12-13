煲仔飯熱量｜10款煲仔飯油鴨只第5臘腸非最肥？6健康陷阱點食至啱

煲仔飯熱量｜冷鋒到氣溫驟降，為一個熱騰騰煲仔飯人人擁去排隊，！煲蓋一開，充滿油香的米飯、香脆可口的飯焦及迎面撲鼻的飯香，的確令人難以抗拒。不過，愈好吃的東西愈邪惡，煲仔飯隱藏不少健康陷阱，高脂高卡，不如先看看香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）列出的10種煲仔飯熱量，及4個較健康的食煲仔飯貼士，再考慮今晚選哪款煲仔飯吧！



天寒地凍，為吃煲仔飯暖笠笠大排長龍，你知哪款好味又低卡？(資料圖片)

煲仔飯熱量｜10款煲仔飯卡路里排名

豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯......各有捧場客，不少人認為煲仔飯少不了的是臘味，冬天時候吃分外滋味。縱使我們都知煲仔飯卡路里爆標，但如果想食得健康，你又知道應該如何選擇嗎？

加了臘腸的煲仔飯總熱量為1315kcal，比起淨飯底 （585kcal），熱量高出約2.5倍。（資料圖片／張芷澄、馮嘉雯攝）

臘味是煲仔飯中最高脂高卡的一款，加了臘腸的煲仔飯總熱量為1315卡路里，比起淨飯底 （585卡路里），熱量高出約2.25倍。但原來不少深受歡迎的款式熱量也高得驚人！

按圖看10款熱門煲仔飯的熱量排名（由低卡至高卡排列）（每100克計）：

1 臘味煲仔飯：1315卡路里

2 鳳爪排骨煲仔飯：1300卡路里

3 窩蛋牛肉煲仔飯：1167卡路里

4 肉餅煲仔飯：1108卡路里

5 芋頭油鴨髀煲仔飯：1074卡路里

6 北菇滑雞煲仔飯：1026卡路里

7 滑雞煲仔飯：970卡路里

8 肉片煲仔飯：920卡路里

9 白鱔煲仔飯：912卡路里

10 北菇田雞煲仔飯：860卡路里

煲仔飯熱量｜15款配料卡路里排名

若然你喜歡自由配搭，或者另加蛋、臘腸或膶腸等，可按下圖了解15款配料熱量排名（由低卡至高卡排列）（每100克計）：

1 白飯：585卡路里

2 臘腸：584卡路里

3 膶腸：512卡路里

4 肉餅：377卡路里

5 排骨：354卡路里

6 免治牛肉：273卡路里

7 滑雞：239卡路里

8 鳳爪：215卡路里

9 鴨肉：201卡路里

10 肉片：189卡路里

11 白鱔：181卡路里

12 雞蛋：163卡路里

13 芋頭：142卡路里

14 田雞：73卡路里

15 北菇：56卡路里

煲仔飯熱量｜6大健康陷阱 最肥原來係白飯？

按以上資料顯示，煲仔飯之中最肥最高卡的竟是平平無奇的白飯！因為煲仔飯會吸收菜式的汁醬等，令白飯熱量提升。此外，煲仔飯含有很高脂肪及鈉質，大部分會加入肥豬肉含量高的食材，例如：臘腸、潤腸、排骨和免治牛肉，以致增加煲仔飯熱量。例如100克的臘腸便含有1420毫克鈉質，再另外淋上豉油，隨時會超出世界衛生組織所建議的每天不超過2000毫克鈉攝取量。

一直以為煲仔飯最肥是配料，原來白飯才是最高熱量！（資料圖片／李啟康、劉晴攝）

按圖看煲仔飯6大影響健康陷阱：

煲仔飯6大健康陷阱

1 攝取過多鈉質

因容易使用過多調味，從而容易攝取過多鈉質。

2 增加脂肪攝取量

煲仔飯的配料大多是高脂肪食材，如臘、肉餅等，一煲已大大增加脂肪的攝取量。

3 增加熱量攝取

煲仔飯通常都是多肉少菜，比例不均衡，容易增加熱量及脂肪的攝取。

4 攝取過多油分

為免黐底，烹煮前會在煲底落油，以致白飯及飯焦吸了不少油分。而且米飯會吸收肉類油分，導致攝取更多脂肪及油分。

5 增加體肉壞膽固醇

若多吃高脂肪及鈉質的食物，會令腎病惡化和使體內的壞膽固醇上升。

6 增加中風、心肌梗塞等風險

如長期食用或會加快動脈血管硬化的速度，容易增加中風、心肌梗塞等心血管疾病的機會。

煲仔飯熱量｜營養師建議食煲仔飯4大健康貼士

煲仔飯的風味的確令人難以抗拒，要完全不吃也未免太苛刻。Kathy指成年人每個月不應吃多於兩次煲仔飯，選擇時亦可參考Kathy的建議，吃煲仔飯同時為身體減輕負擔。

按圖看健康食煲仔飯4大貼士：

1．減少調味

使用醬油醃肉及煲仔飯豉油時，量控制分量在1-2茶匙內，可避免進食過量的鍋質。

2 避免高脂食材

在挑選菜式時，盡量避免高脂的食材，如臘味、排骨、鹹魚或連肥肉的肉餅。建議選擇瘦牛肉、瘦豬肉、田雞、鮮魚片或雞件（宜去皮食用）等較低脂的食材。

3 避免吃飯焦

飯焦吸了不少煲底的油分，令我們不經意地攝取過多油脂，所以少吃飯焦會較為健康。如情況許可，可指定廚師減少用油的分量或者可以自製煲仔飯，建議用1茶匙油去製作。

4 控制食量

煲仔飯通常是多肉少菜，例如不均衡，建議另外加一碟「全走」的白灼蔬菜，例如菜心或生菜，增加膳食纖維及飽腹感。同時與家人朋友分享，更會有效控制食量。