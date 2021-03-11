食物安全｜英醫生揭咖啡粉含曱甴成分！曱甴包製法蛋白質多40%？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-11 21:00

即溶咖啡粉是不少人的精神食糧，更有人需要一日一杯來啟動大腦運作。英國國民保健署（National Health Service, NHS）醫生Karan Raj最近道出一個驚人秘密，他指市售的咖啡粉中，一般都含有蟑螂（曱甴）成分，網民知道後都受到不少衝擊！

據英國《每日郵報》報道，英國國民保健署（National Health Service, NHS）醫生Karan Raj在社交平台TikTok發布短片，指大部分預先磨好的咖啡粉中，通常都含有一定比例的曱甴及其他生物，因為沒有辦法被完全去除，因此製造者只能將它們與咖啡豆一起烘烤、磨碎。Karan Raj指大多數食品權威機構都會允許在日常食物中，含有一定比例的昆蟲。他更指蟑螂的蛋白質含量很高，不會對人體帶來太大危害，若然對蟑螂過敏的人應避免飲用這類咖啡。

英國國民保健署醫生Karan Raj指部分預先磨好的咖啡粉，通常都含有一定比例的曱甴及其他生物。（余曉彤攝）

按圖看英國國民保健署醫生Karan Raj短片：

網民得悉消息後紛紛表示驚訝，認為醫生的言論令他以後不敢飲咖啡，亦有網民表示其實並不想知道這麼多。當然也有網民知道後表現相當正面，如「我從來不知道蟑螂這麼好吃」、「咖啡裡加一點蛋白質也還好」。

其實早在幾年前已有食品工程研究人員成功研究將蟑螂磨粉，再與麵粉混合，製成麵包食用，蛋白質含量比用普通小麥粉製作的麵包高40%。

按圖看蟑螂麵包做法及味道：

13款安全即溶咖啡名單

儘管醫生所指大部分咖啡粉通常都含有一定比例的曱甴及其他生物，難以避免飲用，但也應選擇一些可以安全食用的，沒有大量食品添加劑、禁用成分、潛在風險成分及慢性毒素（類雌激素），避免增加患上癌症、不育、性早熟及神經系統紊亂等疾病的風險。

【食物安全】即溶咖啡檢測1/3含禁用成分！13款無毒安全飲用名單

請圖看13款安全即溶咖啡名單（由價格高至低排序）︰

+ 8 + 8 + 8

資料來源：英國《每日郵報》／YouTube@Ruptly