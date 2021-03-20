咖啡｜健康喝咖啡不致肥6個技巧　空肚喝咖啡無效提神血糖升5成！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-20 21:55

很多人視咖啡為日常提神飲品，咖啡愛好者更是無咖啡不歡，喝咖啡如何更健康，以下6個簡單技巧可能有助消除咖啡或引致肥胖，無法有效提神的疑慮。

一杯芳香的咖啡宛如魔法，能提振精神，抑止心癮，使頹靡的生活變得有意義。 咖啡愛好者遍達全球，有關於咖啡的生意組織成重要的經濟命脈，同時由咖啡而引起的健康討論及研究成百家爭鳴的局面。對於咖啡迷來說，能享受人間美味，又能顧全身體健康，這是雙嬴的最佳狀態。

喝咖啡時有6個簡單技巧，有助消除咖啡或引致肥胖，無法有效提神的疑慮。（Nathan Dumlao/Unsplash）

6個簡單技巧使咖啡更健康

在早上空肚喝咖啡，實際上可能會降低能量水平，使提神效果不足。科學家在《英國營養學雜誌》上發表研究結果，喝咖啡有助提神，降低睡眠感，但可能對血糖的控制產生負面影響。空腹喝黑咖啡，咖啡或會造成胰島素抗阻，身體處理血糖的能力降低，疲勞感或會增加。受試者於早餐前喝濃黑咖啡，早餐後的血糖反應顯著提高約50％。因此，建議在吃完早餐後才喝咖啡，或跟早餐一起享用，提神效果更佳，控制餐後血糖水平保持穩定也較好。

按下圖了解6個簡單技巧使喝咖啡更有益於健康︰

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關心咖啡飲品熱量的人士，請按圖了解以下13款咖啡及朱古力的熱量（各類飲品熱量由低至高排列）︰

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參考資料︰healthline1/healthline2/Science Daily/Pub Med/食力/Paleohacks