【長壽食物】預防心血管疾病老人癡呆！20種長壽食物合桃彩椒上榜

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台灣藝人黃鴻升（小鬼）以36歲之齡離世，許多人震驚之餘，也為他大感惋惜，哀痛莫名。不少網民頓感生命無常，有人說：「你永遠不知道明天和意外，哪一個較早到來。」許多人恃住年輕，便不注意生活習慣，結果隨時患上隱性疾病而不自知，最終藥石無靈。以下就介紹20種長壽食物，適量進食的話，能減少患病風險，維持身體健康。

從小到大，不少劇集小說，總見到有許多角色追尋長生不老的秘密。其實想長壽，哪有甚麼秘密？只要你學會食得健康、勤做運動，這些老掉牙的話，不就是讓你長生的秘訣了嗎？世界上沒有一種食物，吃完馬上保證你長命百歲，但只要從生活習慣逐少改善，預防致命的疾病，人才會健康到老。

以下是由外國營養師推薦的長壽食物，涵蓋幾個種類，如：蔬菜、水果、五穀、肉類、主食和其他小食雜糧等，分別有預防癌症、心血管疾病、老人癡呆等病症，幫你把身體保持在年輕狀態。

請按下圖睇20種由外國營養師推薦的長壽食物：

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上述是西方國家眼中的長壽食物，至於另一個出名長壽的國家——日本，又對此有甚麼看法？原來全日本有近7萬位老人年逾100歲，電視節目《この差って何ですか？》就曾對300位過百歲人瑞的飲食習慣展開調查，綜合出以下10種長壽食材，究竟與以上的例子會否一樣呢？

【長壽飲食】防血管硬化老人痴呆食材配搭　日本人長壽10大食物

請按下圖睇日本人的10大長壽食物：

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