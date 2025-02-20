無洗米煮法｜洗米非為去污垢？無洗米錯1步難吃失營養！煮靚飯2招

日本米的擁躉們大概不難發現，在眾多的選擇中，有「無洗米」這選項。「無洗米」就是指不用洗可直接煮的米，只是，真的可以不洗嗎？而且不少人依然有疑慮，指這種米比一般白米欠缺營養，是真的嗎？



日本米有「無洗米」的選擇，真的可以不用洗？（黎頌詩攝）

洗米原因｜原來不是要洗走塵埃污垢！

「無洗米」是吃米大國日本研發的精米技術，其實早在1991年已經出現，早期是因為滿足時間緊張的上班族，以及保護環境（避免富含澱粉質的洗米水污染河流）而研發。為什麼可以不洗就煮？首先要知道我們為什麼要洗米。入廚貼士｜日本專家煮飯7部曲 洗米忌洗至水透明口感差兼失營養

大部份人會認為，洗米是把米洗乾淨。ANNnewsCH的資訊節目就揭開了真相：我們洗米不是為了除去米上的污垢，而是為了洗掉在精米後仍黏在米表面的麩皮（皮糠）。傳統大米在拋光後，米的表面會殘留麩皮，麩皮本有保護米粒的作用，但如果直接煮的話，飯就會有不太好的米糠味道，所以需要把麩皮洗掉。煮飯貼士｜正確洗米煮飯3部曲香嫩軟糯 錯1步營養流失忌用水喉水

我們平時洗米的目的是洗走精米後殘留的麩皮。（ANNnewsCH截圖）

無洗米、普通米分別｜無洗米去掉麩皮 較白較光滑

無洗米之所以被宣傳為免洗，正正是針對這點，在大米拋光後進一步加上去除麩皮的工序，以黏、洗或刷等方法除掉麩皮。因此，無洗米和普通白米的差別，在於米表面是否有麩皮，兩者在肉眼上不易分辨，但事實上無洗米會較白和表面較光滑。而超市的袋裝米都會有明確標示。

無洗米比一般白米潔白光滑。（ANNnewsCH截圖）

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無洗米煮法｜一做法營養流失 口感變差

無洗米真的完全不用洗？世上率先開發無洗米的「東洋大米」在網頁上明確指出：已去除麩皮的米毋需清洗。清洗無洗米，特別是反覆掏米，更會有反效果！因為這不但會沖洗掉原本在麩皮下、大米表面的水溶性維生素，更加會破壞口感。當加入水時，你可能會發現水變得稍為奶白且混濁，這只是由於大米表面的澱粉被浸出造成，不是麩皮也不是污垢，可以放心。如果你仍然覺的有心理障礙的話，頂多也只需用水輕輕沖一次。

用手反覆掏無洗米是大忌。（ANNnewsCH截圖）

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無洗米營養｜留住水溶性維他命B1=普通白米1.8倍

由於經過進一步加工，不少人會擔心，這會令營養價值大幅流失。事實上，對比無洗米和普通白米，主要營養成分，如能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物等並無差異。而且無洗米不會洗掉水溶性維他命B1和菸鹼酸，其含量是普通白米的1.8倍。可以說它比白米更有營養，因為它更好地保留了水溶性維生素和礦物質。

同樣一杯的份量，無洗米的米量會更多。（ANNnewsCH截圖）

無洗米煮法｜免口感偏硬2要點 浸米多久？

由於無洗米的麩皮已經被去掉，米的淨含量因而較高。即相同份量的米，無洗米實質會更多。若按平時煮白米的方法去煮，飯質會偏硬。所以「全國無洗米協會」提醒要注意兩要點，才能煮出美味。煲飯貼士｜網民實測加1飲品台灣米煮出和風白飯！香軟Q彈粒粒分明

1.每杯無洗米要比煮一般白米多加1至2荼匙的水。

2.煮前可先浸泡半小時（冬天水溫低可浸1小時），飯會更顯美味。

無洗米比一般白米保存期更長，可留意袋上的「精米日期」，在1至2個月內食用，口味最佳。（黎頌詩攝）

參考資料：ANNnewsCH／全國無洗米協會