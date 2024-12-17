長壽飲食｜86歲日教授畢生研究長壽秘訣　推介天天吃1物附4大配搭

很多中老年出現的疾病，醫學界早已認定，和不良的飲食習慣有一定關係。吃得對，無疑能為健康長壽出一把力。日本一對已80多歲依然在職的醫生夫婦，經多年研究，再加上親身實踐，告訴大家不可錯過一種長壽食物。



長壽秘訣｜86歲腦中風專家 研究全球61個長壽/短命地區

「40多年來，我研究了全球25個國家的61個長壽和短命地區。」京都大學名譽教授、世界衛生組織（WHO）心血管疾病專家委員家森幸男，本身是病理學和預防營養學的專家。屬腦中風專家的家森，多年來也致力於世界各地進行研究，尋找長壽的秘訣。86歲高齡，依然是活躍的研究人員。任職兒科醫生的妻子百合子也年屆82，經營着一家專門治療發育障礙兒童的診所。家森教授曾經出版多部有關長壽秘訣的書籍，指出健康長壽的關鍵在於食物。而夫婦倆也身體力行，實踐家森的長壽飲食理論，《80代現役醫師夫婦の賢食術》一書，曾成為熱話。

家森幸男和妻子自身實踐長壽理論，也出書分享。（網上圖片）

長壽秘訣｜食物長壽成分 異黃酮/牛磺酸減心血管病

日本人的平均壽命一直位居世界前列，家森歸功於日本食物。他指出，日本的日常食材主要是大豆和魚。豆腐和納豆等豆製品中含有的異黃酮能有效預防動脈硬化和高血壓，高血壓會引發心肌梗塞，進而導致猝死。此外，魚類中富含名為牛磺酸的胺基酸，可降低血壓、三酸甘油酯和膽固醇，並降低心肌梗塞的風險。多吃豆製品和魚的人患心臟病（例如心肌梗塞）的風險較低，並且預期壽命較長。

魚和豆，是健康長壽必食之選。（Valeria Boltneva@pexels）

長壽秘訣｜日常飲食7要素

家森先生的妻子正正是按照着丈夫的長壽飲食理論為他製作美食。他們認為，日常飲食中，要包含7類食物：

・豆類／豆製品

・種子類

・海藻類

・蔬菜

・魚

・菇類

・馬鈴薯

吃高品質的蛋白質有助增強血管。避免過量攝取高鈉和高膽固醇的動物脂肪，預防高血壓和動脈硬化。蔬菜、海藻、水果和馬鈴薯中的鉀和鎂，海鮮中的牛磺酸和DHA，大豆中的異黃酮等，均有助改善末梢循環，皮膚、大腦、心臟及腎臟等的血液循環都得以改善，這也關乎能否健康長壽。

烹調中加入的食鹽，是折壽的隱患。（Filipp Romanovski@pexels）

長壽秘訣｜抵消折壽成分 必吃一物

家森教授同時發現，日本人雖然平均壽命很長，但健康壽命卻較壽命短了10年。也就是說，即使長壽，卻較早失去健康的身體。他得出的結論是，烹調時過多的鹽是元兇。「鹽攝取過量會引發高血壓、中風、心臟病。也會導致臥床不起和癡呆，大大折損健康壽命。」他提醒，「為了保護自己免受鹽的危害，少鹽很重要。」家森教授更特別推介能抵消鹽危害的重點食物：乳酪。

長壽秘訣｜乳酪4配搭 功效倍升

「乳酪中富含鉀、鈣、鎂，不但可抵消鹽的危害，當中的乳酸菌等細菌可增加對健康發揮重要作用的腸道益菌數量，支持腸道功能並提高免疫力。但由於乳酸菌和其他益菌不會在腸道內停留很長時間。所以堅持每天吃很重要。」簡單而言，家森教授的健康長壽飲食法則，就是少鹽及天天早餐吃乳酪。他還推介了讓養生成分倍增的4種吃法：

乳酪配搭1：乳酪＋黃豆粉／納豆

乳酪除了有益腸道，也能抵消鹽的危害。（Monfocus@Pixabay）

乳酪配搭2：乳酪＋日式小魚乾／昆布絲（とろろ昆布）

家森推介用這種昆布絲配乳酪，不但口味一新，養生功能亦大提升。（網上圖片）

乳酪配搭3：乳酪＋芝麻／果仁

乳酪配搭4：乳酪＋香蕉／乾果

這4種配搭，分別配合了前文提到的不同養生成份，能提升進食樂趣之餘也令營養更多樣化。家森還有個小貼士：想甜可加點蜂蜜。

參考資料：健康長寿ネット／女性自身