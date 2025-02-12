糖尿病飲食｜專家推1降血糖飲食法肥膩酒精照吃？1調味大減糖吸收

糖尿病飲食｜人們一般認同糖尿病高危者，應減少進食含高脂肪、高糖分和高鹽分的食物，並多進食高纖食物可有助穩住血糖水平。不過，有糖尿專家卻指，吃肥膩甚至喝酒，也不會推高血糖，穩血糖重點，應該在一成分上。



糖尿病飲食｜降血糖不靠藥

前慶應義塾大學特任教授、日本著名的糖尿病醫生栗原毅指：「根據歐美的研究報告和多年的行醫經驗，我得出的結論是，糖尿病的重要因素在於我們攝取碳水化合物的方式。」基於這觀點，他提出了強調GI值（血糖指數）的「栗原式飲食」，認為不用藥物也可以藉此改善血糖水平。血糖波幅大增猝死風險！專家選5穩血糖飲食習慣 最推薦餐前吃1物

按圖看栗原博士及其著作：

糖尿病飲食1：選GI值60以下食物

栗原博士解釋食物的GI值愈接近100，愈容易令血糖升高，所以選低GI值的食物很重要。血糖高的人應選擇GI值在60以下的食物，並注意食用量。

主要食品GI值

肉類

牛腿：46／牛裡肌：45／牛舌：45

豬腿：45／豬腰肉：45

雞腿：45／雞胸肉：45

煙肉：49／香腸：46

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魚類

一般海魚：40

魷魚：40

蜆：40

魚子：40

被應為不健康的煙肉和香腸，其實GI值並不高。（cottonbro studio@pexels）

白米及麵粉類

糙米：56／精米：84

粉絲：32／蕎麥麵：59／義大利粉：65／烏龍麵：80

麻糬：85／麵包：91

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蔬果類

生菜：23／黃瓜：23／茄子：25／蘿蔔：26／番茄：30／洋蔥：30

蘋果：36／香蕉：55

紅蘿蔔：80／馬鈴薯：90

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從GI值看，多吃魚類是正確的，值得注意的是被應為不健康的煙肉及香腸，其實GI值在安全水平，反而主食及蔬果，選擇要特別小心。栗原特別提醒，GI值不高的水果，卻是危險的。「儘管其GI值低，但只有10％至20％吸收的果糖轉化為葡萄糖，其餘的是中性脂肪，可導致糖尿病。」

白米和糙米的GI值相差很大。（ImageParty@Pixabay）

糖尿病飲食2：加強攝取維他命B1及膳食纖維

維他命B1有促進葡萄糖燃燒並作為能量使用的功能，缺乏會導致血糖升高，要多吃豬肉、大豆、鰻魚、肝臟等食物。而膳食纖維則可減緩糖分吸收，在進餐開始時，最好先吃富含膳食纖維且GI值低的蔬菜、海藻或蘑菇。

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用醋調味，可減緩糖分吸收。（Caroline Attwood@Unsplash）

糖尿飲食3：按序進食黃金法則 無懼油膩

血糖值也很大程度受進食順序影響，黃金法則是先吃蔬菜，再吃肉、魚等，然後是湯類，最後是米、麵、麵包等主食。栗原表示，只要注意吃的順序，富含油脂的菜餚就沒有問題。他舉例：「吃油多的中餐時要先吃炒菜，便可防止往後肥膩的餸菜令血糖升高。另外，可善用醋作調味，這有減緩糖分吸收的作用。」糖尿病丨先吃菜肉再吃飯減掉18公斤降血糖！醫生教真正降血糖吃法

栗原認為喝酒會令血糖水平會下降而不是上升。（Kasjan Farbisz@Pixabay）

糖尿病飲食4：飲酒降血糖？

「人們經常建議糖尿病患者避免飲酒，但沒有醫學證據支持這一點。雖然酒精熱量高，但一旦進入體內就會很快燃燒掉，因此不會升高血糖水平。」栗原認為：「啤酒、清酒和葡萄酒都含有碳水化合物，但當你喝酒時，肝臟會利用體內的糖來分解酒精，因此您的血糖水平會下降而不是上升。事實上，飲酒後第二天早上的血糖值往往比平常低。我不認為適量飲酒有什麼問題。」

糖尿病飲食5：每口咀嚼31次

吃得太快不僅會導致暴飲暴食和肥胖，還會導致血糖水平突然升高。慢慢吃並充分咀嚼是要訣。栗原更明確要求：「每口要咀嚼31次！」

不僅進食要按次序，而且還要仔細咀嚼，吃太快會令血糖突然升高。(設計圖片)

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參考資料：介護ポストセブン／衞生防護中心