煎魚貼士｜哪種油煎魚無油耗腥味？網友推1款超萬能煎炒烤炸都啱!
撰文：聯合新聞網
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煎魚時選對油很重要，會影響到風味與口感。一名網友好奇哪款油最適合煎魚且油耗味比較不重，許多烹飪愛好者紛紛推薦各類油品，其中一款油被提及最多次，因油煙點高十分耐高溫，不論煎、炒、烤、炸都可以。
網友在Facebook社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己家炒菜都是使用苦茶油，想知道煎魚的話哪一款油最適合，「油耗味比較不會這麼重？」
請按圖看完美煎魚7大貼士：👇👇👇
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貼文一出，立刻吸引眾多網友留言：
「豬油最適合煎魚」、
「玄米油可以耐高溫」、
「煎魚會高温，可挑發煙點高的油， 比較不會變質，我是用葵花油、玄米油或pure橄欖油，不要用冷榨或Extra低煙點的，那是涼拌或炒菜用，價格也高」、
「我建議兩種優質耐高溫的油，一是純芥花油二是純玄米油」、
「芥花油，油最好冰起來才沒油耗味，任何油都一樣，霧化也無妨，都能使用，我不愛玄米油，那個味不喜歡」、
「我光煮個飯就有3種油，炒菜橄欖油、煎魚煎蛋豬油、炸東西大豆沙拉油」。
炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解👇👇👇）
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而被許多人提到的則是「酪梨油（牛油果油）」：
「酪梨油最耐熱250度…非常適合煎、炒、烤、炸，拌菜、水煮菜適合初榨橄欖油」、
「用酪梨油，但重點還是魚要夠新鮮」、
「酪梨油，我們任何料理都用酪梨油」、
「煎魚我愛用酪梨油」、
「酪梨油適合各種溫度的料理」。
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