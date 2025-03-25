魚解凍｜急凍魚7個解凍法最快5分鐘！邊個最保鮮味 1種常用但最差
急凍魚解凍｜雪藏魚可否放雪櫃或室溫解凍？解凍方法是否跟急凍肉一樣？很多人都有疑問。有自稱超過30年經驗大廚在網上教用鹽和醋，結果留言毁譽參半，有人感謝分享，有人大罵廢話。魚類解凍有很多方法，最快5分鐘搞掂，但哪個省時、哪個不建議？以下雷啟裕師傅會為大家逐一解構。
急凍魚解凍｜大廚秘技用鹽、醋加水淋魚身？
在家你會如何把急凍/雪藏魚解凍？最多人選擇的是移師到雪櫃冷藏格，慢慢退冰；其次是放室溫，任由它自然暖化；或是用自來水沖水直至魚肉變軟。有廚師在微博教路，以鹽和醋加水混和，再淋上魚身，10多分鐘便會軟化。這方法惹來不少批評，認為多此一舉，不知是否謾罵聲不絕，帖文已被刪除。
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急凍魚解凍｜雪櫃、室溫解凍又腥又霉？
亦有自稱「3O幾年都係食冰箱魚」的網友在facebook分享，「用大盆水浸便可；魚放膠袋內才浸水更可防鮮味流失！有時我懶；隨手掟水中解凍！注意不要等全部溶解才清洗；7-8成便可；洗完便剛好全部解凍了！一般2O分鐘便可！」他說除了一夜乾之外，其他魚「切勿切勿切勿放雪櫃或室温解凍！會又腥又霉！」
急凍魚解凍｜大廚6步急凍解凍法 用冰水保留肉質和味道
請教Junto同行政總廚雷啟裕師傅，又會如何處理？首先，要令魚解凍後仍保留鮮味，最重要是如何把魚急凍。雷師傅說，魚買回來後會這樣做：
1. 清洗乾淨
2. 用勾吊起，瀝乾水，風吹一會
3. 用廚房紙包起
4. 有真空機就抽真空，冇就用保鮮紙包實
5. 拿去急凍保存
6. 用時放冰水解凍，或放4°C雪櫃解凍
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雷師傅說，以上方法可以保持肉質和味道，放冰水解凍則花的時間較長約1-2小時，視乎魚的大小，但效果最好。如果是超市買回來，連包裝放流水沖水解凍最方便。
急凍魚解凍｜6大解凍方法 哪個保鮮又省時？
一般人常用的解凍方法還有以下6種，雷師傅又覺得如何？哪個正確、哪個省時？
1 放冰水解凍
時間：約1-2小時
雷師傅：效果最好
2 雪櫃冷藏格解凍
時間：6-12小時
雷師傅：可以
3 流水沖洗
時間：約10-20分鐘
雷師傅：真空／未起肉才可以
4 微波爐解凍
時間：5-10分
雷師傅：不建議，緊急才用
5 連膠袋浸水
時間：30-60分鐘
雷師傅：真空可以用這方法
6 室溫解凍
時間：約2小時
雷師傅：可以
7 鹽＋醋水淋上魚身
時間：15-30分鐘
雷師傅：淋水沒太大作用，浸在鹽水比較快