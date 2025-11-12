魷魚仔蒸肉餅食譜｜肉嫩多汁2貼士唔靠蛋白　蒸好成碟汁千祈咪倒

魷魚仔蒸肉餅食譜｜肉餅，跟雞翼一樣，是家常菜最受歡迎的代表，簡單美味，又有不同變化。梅菜蒸肉餅、鹹蛋蒸肉餅、鹹魚蒸肉餅......今次輪到做魷魚仔蒸肉餅，注意，魷魚要拆骨啊！



魷魚仔蒸肉餅要肉嫩多汁，千祈唔好心急！

魷魚仔蒸肉餅食譜｜肉質嫩滑不一定加蛋液

魷魚仔蒸肉餅，有人喜歡用新鮮魷魚炮製，但我喜歡用上土魷，在海味店那種乾貨，味道濃郁，需預先浸泡，但別浸過久，否則失卻鮮味。浸軟後，便能輕易把中間的透明軟骨去掉，不會吃得一口碎片。把魷魚、冬菇、豬肉和馬蹄切碎拌勻加入調味料，有些人喜歡加上蛋液令它軟滑，但其實加點水也同樣有效。

按圖看馬蹄如何處理？

魷魚仔蒸肉餅食譜

食譜 魷魚仔蒸肉餅（蒸） 材料 免治脢頭豬肉300克、魷魚仔3隻（約75克）、馬蹄4個、冬菇3隻、葱花少許、水少許 調味料：生粉1湯匙、豉油1茶匙、糖1茶匙、鹽少許 做法 1. 冬菇浸4小時或以上，擠乾水分後切粒。 2. 魷魚仔浸15分鐘，去骨去衣，切粒。 3. 馬蹄去皮，用刀拍扁，切碎，擠乾水分。 4. 豬肉加入馬蹄碎、魷魚粒、冬菇粒拌勻。 5. 放入豉油、鹽、糖、生粉和少許水，順同一方向拌勻至起膠，鋪上蒸碟。 6. 煲滾一鍋水，放入肉餅，以大火隔水蒸8分鐘取出，最後撒上葱花即成。

魷魚仔蒸肉餅食譜｜加馬蹄清爽減油膩

切馬蹄，先把它拍扁再切會較容易，亦較細碎，拌入肉餅內可減輕一點油膩感，增一點爽脆。蒸好的魷魚仔肉餅，會看到碟上溢出汁液，但切勿把它倒掉，因這些都是精華，只需等待一會肉餅會自行吸收，吃起來口感便會肉嫩多汁、爽口彈牙！

魷魚，總覺得膽固醇高，每100克含615毫克膽固醇，是雞胸肉的7.7倍、肥肉的44倍，因而不敢食用。不過，魷魚亦同時含有一種牛磺酸的物質，能有效控制體內膽固醇的積存，只要不吃過多便無損健康。此外，魷魚還含豐富蛋白質和氨基酸，有助改善肝臟功能、消除疲勞。當中的鈣、磷、鐵質，對骨骼健康和治療貧血亦有裨益。

