鯖魚營養｜奧米加3多過三文魚！護心助防癌7好處 1吃法鈣質多43倍

鯖魚營養｜鯖魚功效｜鯖魚論受歡迎程度，不及三文魚、吞拿魚；也不比石斑、龍躉矜貴，但營養價值高。例如奧米加3脂肪酸（Omega 3）含量鯖魚是眾多油脂魚中最多，比三文魚還要豐富！有助維持心血管健康，鯖魚還有很多益處你未必知。



鯖魚價格便宜，營養卻非常豐富。（mgg vitchakorn＠unsplash）

鯖魚價錢便宜，在超市減價的日子，十多元已有一條，比麵包更廉價，即使日本空運來港的也只是幾十元！但別因此小看這種毫不起眼的魚，看完牠的好處，可能會令你刮目相看。

按下圖看清鯖魚好處↓↓↓

+ 21

鯖魚營養7大好處

1. 維持心血管健康

鯖魚的奧米加3脂肪酸含量豐富，是眾多油脂魚類之冠，按美國營養網站指鯖魚每100克含2670 毫克，其次是秋刀魚，三文魚只排第三，每100克只含2260毫克。奧米加3脂肪酸是人體必需的脂肪酸，因不能由身體製造，必須從食物中吸收，當中的EPA便有助對抗炎症及維持心血管健康，降低罹患心臟病風險。

相關文章：【魚營養】吃魚改善失眠減心臟病風險 每周食幾多可低脂又護心？

2. 護腦增記憶力

奧米加三脂肪酸是不飽和脂肪酸，主要成分包括EPA和DHA。EPA有助抗炎護心，而DHA則能活化腦部細胞，增強記憶力，預防認知障礙或腦退化症。

3. 預防貧血

鯖魚含大量維他命B12，有助製造紅血球，對於維持人體免疫系統和神經系統健康尤為重要。若缺乏維他命B12，不但會導致貧血並損害神經系統，思考遲緩、記憶力衰退。每100克鯖魚，含相等於每日建議攝取量的145%。鯖魚每75克有1.2毫克鐵，對改善貧血亦有幫助。

相關文章：維他命B12｜長期零食當正餐青年半失明失聰！12類富維他命B12食品

鯖魚也是減肥人士的不錯選擇。（harris vo＠unsplash）

4. 提升免疫力

鯖魚富含蛋白質，比雞蛋還要豐富，每100克的鯖魚有18.6 克蛋白質，比美國農業部資料雞蛋每100克含13克蛋白質更多。蛋白質是人體免疫功能的基礎物質，有助修復細胞組織、及有保護皮膚的功效。

5. 燒脂瘦身

高蛋白質的食物有助增加飽足感，減少進食，運動後亦能幫助增肌及加速新陳代謝，促進脂肪燃燒。

6. 改善及預防骨質疏鬆

鯖魚含豐富維他命D，是每日建議攝取量的90%，有助鈣質吸收，日本早稻田大學食品藥理學矢澤教授指，更指鯖魚罐頭的鈣質比新鮮的約多43倍，有效預防及改善骨質疏鬆。

相關文章：【補鈣飲食】味噌湯加鯖魚鈣質多43倍！預防骨質疏鬆女士最啱飲

7. 有助防癌

鯖魚所含的礦物質當中，硒含量豐富，是每日建議攝取量的63%。硒能有助抑制正常細胞突變，阻截癌細胞營養供應、及阻止癌細胞分裂，加速腫瘤細胞壞死。據《健康2.0》引述一項維期10年的研究，服用硒補充劑的人整體癌症發生率少50％，死亡率則降低17％；其中腸胃道腫瘤、乳癌、肺癌、攝護腺癌、淋巴癌的發生率較低。

鯖魚食譜

鯖魚營養豐富，除了燒還有什麼吃法？雖然它的口感不及其他油脂豐富如三文魚般嫩滑，但只要烹調得宜，同樣美味可口。不肪參考以下食譜，有主菜有湯水。



【照燒鯖魚食譜】20分鐘急凍鯖魚變佐飯上菜 簡易日式家庭料理

照燒鯖魚食譜

海鮮食譜｜香煎鯖魚伴刁草沙律清新健康 15分鐘初夏冷便當

香煎鯖魚伴刁草沙律食譜

【補鈣飲食】味噌湯加鯖魚鈣質多43倍！預防骨質疏鬆女士最啱飲

鯖魚味噌湯食譜

資料來源：Nutrition Advance、Jenreviews