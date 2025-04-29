煎蛋不黏鍋｜記者實試2方法加鹽都得？煎蛋黐底4原因 第1步最易錯

煎蛋如何不黏鍋｜煎蛋是否經常黐底？為了避免煎得體無完膚，只能用易潔鑊？若用鑄鐵鍋、不銹鋼鍋就注定失敗？有位日本媽媽就在網上分享一個小妙招，令煎蛋不再黏鍋不再焦。記者於是進行實測，果然很成功。但其實還有一個方法，比這個簡單，煎蛋從此輕鬆免黐底。

攝影：鄒家鳳



煎蛋黐底｜失敗4大原因 蛋白質作怪？

有否發覺煎蛋比煎火腿等其他食物易黐底？除了鍋面不夠清潔，有殘留污漬外，含豐富蛋白質也是關鍵。

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1 蛋白質遇熱變性：當蛋白質加熱至60°C以上時會出現「變性」（denaturation），原本緊密的分子結構會擴展開來，容易與鍋具表面結合。

2 水分蒸發：雞蛋蛋白質豐富且含大量水分約65%，加熱但又未夠熱時，水分蒸發，剩下的蛋白質，會緊密貼合鍋面微小的凹凸處。

3 鍋具溫度不足：鍋具若溫度不夠高時，食物不容易形成一層保護膜，導致黐鑊。

4 油脂不夠：若油量不足，蛋白質食物便會直接接觸鍋具表面，容易造成黐鑊現象。

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煎蛋不黏鍋｜日本媽媽1招免黐底 必備鹽！

常在網上分享日常生活小貼士、已是2個小孩的母親yumimama_kurashi在Instagram分享，如經常煎蛋也會燒焦黏鍋的話，可以先用鹽炒再清潔鍋具，之後再煎蛋便不會黏了，而且什麼材質的鍋具也可。真的那樣神奇？

按下圖看yumimama不黏鍋的做法：

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1 以中火燒熱鍋，加入粗鹽，炒至略變茶褐色。

2 用沾濕了的廚房紙擦拭，約10秒至變白也沒關係。

3 冷卻後，用水沖洗，抹乾後，便可開始煎了。

4 熱鑊後放油，倒入蛋液。這次一點也不黏鍋呢！



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煎蛋不黏鍋｜記者實試2方法 哪種更方便？

記者於是決定實試一次，還用上最易黐底的鑄鐵鍋，按日本媽媽的方法照辦煮碗，比較先炒熱鹽再煎蛋，和不放鹽只燒熱鑊煎蛋。哪個方法最好？

煎蛋不黏鍋方法1：日本媽媽推薦_炒鹽法

1 加粗鹽略炒約2-3分鐘。

2 洗淨、抹乾。

3 燒熱鑊放油，下雞蛋。

4 真的不黏鍋，很成功！



為什麼加鹽會令煎蛋不黏鍋？按日本媽媽yumimama解釋，推薦用鹽的原因是可以徹底刷拭清潔而又不傷鍋具。但此方法對鐵鍋、不鏽鋼鍋效果較明顯，不沾鍋則絕對不能，因鹽粒會刮傷塗層。

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先炒鹽免黏鍋原理



1. 物理性清潔作用：鹽粒加熱後會變得堅硬，通過翻炒的摩擦作用，有助去除鍋面微細的食物殘渣、舊油層，氧化層或不平整的碳化物，使鍋面更光滑，減少煎蛋時蛋白與鍋具微觀凹陷處的黏附，讓後續新塗抹的油脂更均勻附著。

2. 改變鍋面特性：高溫下，鹽可能與鍋具表面，尤其鐵鍋發生輕微反應，形成一層更惰性的表面層，類似「開鍋」的效果，減少蛋液中的蛋白質與金屬的直接接觸。

煎蛋不黏鍋方法2：燒熱鍋下冷油

其後，我再用網上流傳的另一方法，不用加鹽，只燒熱鑊落油，但這次燒得再熱一點，看見冒煙了才下冷油。效果又是怎樣？請按下圖：

1 燒熱鍋至少許冒煙。也可試着加點水，水滴會滾動的，即夠熱了。

2 加油轉中細火，下雞蛋。

3 待一邊煎好，反起。

4 果然沒黏鍋，跟用鹽炒同樣大成功！

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先熱鑊下冷油不黏鍋原理



當鍋具溫度遠高於液體的沸點時，雞蛋當中的液體底部會瞬間汽化，形成一層隔熱蒸氣層，使液體「懸浮」在鍋面上，短暫隔離蛋與金屬的直接接觸，減少黏附，就像水珠滾動的狀態。加上雞蛋表層的蛋白質，亦會在高溫下迅速凝固變性，形成一層保護膜，阻止內部蛋液滲入鍋面微孔中，以減少黏鍋的情況。