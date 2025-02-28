溫泉蛋 溏心蛋一樣嗎？2個最簡單做法溫泉蛋只50秒！溏心蛋5分鐘

溫泉蛋、溏心蛋別混淆！那是不同製法、不同口感的兩種蛋料理，不過同樣美味，蛋黃無論流心或溏心都那麼討喜，別以為要在日式餐館或拉麵館才吃到，其實自家炮製都極其容易，方法多端，今次就分享最最最簡單的方法，慳水、慳力、慳時間！



溫泉蛋、溏心蛋分別

溫泉蛋、溏心蛋由烹調方式，到蛋黃、蛋白的成熟程度、口感都各有不同。

1 烹調

溫泉蛋：以仿溫泉的溫度（約60-70°C）慢煮雞蛋。

溏心蛋：利用滾水烚煮雞蛋，約6-7分鐘。

2 蛋白

溫泉蛋：蛋白未凝固帶流質，口感柔軟

溏心蛋：蛋白完全凝固，口感較結實

3 蛋黃

溫泉蛋：蛋黃半凝固，濃郁滑順

溏心蛋：蛋黃濃稠柔軟，略帶流動感

溫泉蛋做法｜最簡單極速方法 50秒叮出溫泉蛋

溫泉蛋與溏心蛋最大分別是蛋白的狀態各有不同。(資料圖片)

溫泉蛋的做法介紹過很多，加粟粉水、廚房紙，或用保溫杯等，不過所需時間較長至少10分鐘慢慢煮。但以下介紹的方法只需50秒，1分鐘也不用。其實都是參考12蚊店的溫泉蛋神器做出來，果然很成功！温泉蛋做法｜Daiso微波爐温泉蛋神器實測50秒搞掂！3貼士用碗都得

+ 5

1 把雞蛋打入碗中，用牙籤在蛋黃中刺4-6下。

2 注入清水至掩蓋全隻雞蛋。

3 蓋上保鮮紙放入微波爐，以500W，約中火，叮50秒。

4 取出掀開保鮮紙，以匙羹把溫泉蛋盛起即成。

不失敗貼士：

~一定要刺穿蛋黃，否則會釀成微波爐爆炸！切記！

~碗不能太大，放太多蛋或水太多，會延長烹煮時間。記者曾試過用大碗一次過整3隻蛋，結果兩三次的50秒也未能準確地把水溫提高。

~用暖水最好，熱水注入一刻已把部分蛋白焯熟，冰水所花時間也可能要延長。

~不同微波爐火力或有不同，若沒有顯示W度數，用中大火，或有５-8秒差距。

溏心蛋做法｜慳水慳力烹煮只需5分鐘！

做溏心蛋跟做溫泉蛋一樣，一點也不難，就像烚蛋，只是時間的長短，影響蛋黃的熟度，一次過做幾隻也可。日本家事網站soeasy.hacks就在IG分享了一個非常簡單的方法，這方法不用加太多水，不用蓋過雞蛋，只需少少水、少少時間便可，

+ 1

1 鍋中放入雞蛋，加水約1.5厘米高，不用蓋過雞蛋。

2 加蓋，以中火加熱5分鐘。

3 關火後靜置，再燜焗3-5分鐘便完成。視乎你想要的蛋黃生熟程度，想半生熟的效果可靜置3分鐘。

烚蛋時間表｜流心/溏心/剛熟烚幾耐？專家提醒1款烚蛋增致癌風險

參考資料：soeasy.hacks