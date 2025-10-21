雞蛋減肥｜醫生餐餐食蛋2年減21kg甩掉脂肪肝！簡單1原則唔使節食

雞蛋減肥｜雞蛋是操肌人士主要的蛋白質來源，原來也是瘦身人士的恩物！日本有肝臟科科診所醫生利用「雞蛋減肥法」，成功減重21公斤之餘，還可改善痛風、心律不整等問題。不過，本港有營養師表示，要在餐單上加入一種營養，才可以減得健康。



日本肝臟科醫生128公斤 脂肪肝恐變肝癌

日本肝臟科診所川西輝明醫生表示，自小就有練習柔道，肌肉比較發達，不過後來因為考試，缺乏運動令體重上升，又原來約90至100公斤，上升至128公斤，更因此患上了脂肪肝，肝功能指數更突破正常值（即30或以下）至60至80。若果情況持待惡化，有機會演變成肝硬化或肝癌。

雞蛋取代所有澱粉質 毋須節食有飽肚感

川西醫生明白自己的情況極不理想之後，決心改變自己的體重，並且調整自己的餐單，單純將所有澱粉質包括白飯、麵及麵包等主食換成雞蛋，其他食物則維持不變。他表示，飲食習慣改變之後發現早、午餐時都不會特別肚餓，餐和餐之間亦可以選擇吃適量的水果。

川西醫生表示，雞蛋減肥法以雞蛋取代所有澱粉質，2年之間身體不止消瘦不少，而且亦改善了脂肪肝的問題。（資料圖片）

雞蛋減肥｜2年減21公斤 肝指數回復正常

經過兩年的努力，川西醫生表示，他的體重由原本的128公斤，回落至107公斤，不單體重回後正常，就連肝指數都順利恢復正常，心律不整和痛風的問題亦有改善。對於雞蛋減肥法，坊間亦有不少人討論，美國醫學博士Osama Hamdy亦表示，雞蛋含有健康的蛋白質，熱量低而且有豐富的維他命及礦物質，可以促進新陳代謝之外，對於瘦身和增肌都有好處。另外，蛋白質在身體代謝的時間較長，可以增加飽足感，變相減少食慾。

減肥｜日行1萬步戒奶茶2個月反增1公斤！醫揭2原因+減脂增肌6餐單

有美國醫學博士表示，雞蛋含有豐富的營養，而且熱量低，而且有飽足感，是瘦身減肥的好幫手！（VCG）

營養師：澱粉質不可取代 建議加適量優質碳水化合物

雖然川西醫生的個人經驗引證了雞蛋減肥化的確有其瘦身的作用。不過完全不攝取碳水化合物又是不是一個好辦法呢？諮詢營養師王敏寧（Mandy）的意見，她表示，碳水化合物是身體熱量的來源，如果熱量過低，會不足以應付一天的消耗。以衞生防護中心的資料顯示，一名成年從事文職的成年女性每天約需要1800千卡，如果攝取的熱量過低，身體容易出現疲累，若然長時間攝取不足，更會出現掉髮、失眠、脾氣暴躁、手腳冰冷等情況。所以Mandy建議參考雞蛋減肥法的人士，每天可以添加1至2份整全性高及低升糖指數（低GI）的優質碳水化合物，包括全麥麵包、糙米、烚薯仔等，份量約為一碗，以達至飲食均衡。

如果食期攝取的熱量不足，容易會令手腳出現冰冷。（資料圖片）

