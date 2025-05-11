西蘭花別只吃花球！專家揭抗癌精華藏在這部分！護肝排毒增免疫力

西蘭花向來被視為抗癌蔬菜的代表，但許多人下廚時卻只取上頭的花球部位，將葉子與菜梗棄之如敝屣。對此，台灣無毒教母譚敦慈與營養師呂美寶不約而同提醒：整顆西蘭花「從葉到梗都是寶」，錯過就太可惜。



譚敦慈在節目《挖健康》中分享，許多人習慣只吃西蘭花的花球，實際上菜梗才是營養最精華的部分。根據她過往參考的研究與實際經驗，尤其菜梗富含抗癌成分不容忽視。譚敦慈說，她料理時只會削去菜梗外層較硬的部分，並將其切成薄片，和兩個兒子分食三片，完整攝取其營養。

▼西蘭花健康益處（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣營養師呂美寶也在Facebook分享，西蘭花的每一個部位都具備營養價值，建議完整攝取。她說，花球之外的梗與葉子，其實蘊含不少「被忽略的健康成分」，像是菜梗內含的硫代葡萄糖苷和芥子酶，有助肝臟代謝與解毒，對提升免疫力與預防慢性病都有幫助。

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此外，西蘭花的葉片也不容小覷，呂美寶指出，這些葉子含有維他命A、E、K等脂溶性營養素，能幫助抗氧化，維護細胞健康，對現代人來說是不可多得的天然保健食材。

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