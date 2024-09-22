西蘭花營養｜西蘭花助控糖、減癌症、增強肝解毒！配1物功效更強

糖尿病患者多攝取膳食纖維有助控制血糖，中國糖尿病名醫向紅丁與營養專家張曄、中醫師成向東建議，每餐吃70克的西蘭花，可提高胰島素的敏感性，減少胰島素的需要量。以下是他們的分享。



西蘭花有助控糖、減少癌症、增強肝解毒

西蘭花的營養十分全面，包括蛋白質、維他命C、胡蘿蔔素、鈣、磷、鐵、鉀、鋅、錳等。西蘭花含有的硫葡萄糖苷使其可以減少乳腺癌、直腸癌及胃癌等癌症的發病機率；西蘭花還含有豐富的維他命C，能增強肝臟的解毒能力，提高身體免疫力。建議每餐宜吃70克。

西蘭花降糖超特效食譜（按圖👇👇👇）

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西蘭花降血糖關鍵營養素：鉻和膳食纖維

西蘭花可提高胰島素的敏感性，控制腸胃對葡萄糖的吸收。西蘭花中含有豐富的微量元素鉻，能幫助糖尿病患者提高胰島素的敏感性，減少胰島素的需要量，加上膳食纖維能有效控制腸胃對葡萄糖的吸收，對控制糖尿病的病情很有幫助，尤其適用於預防和控制2型糖尿病。

西蘭花可預防糖尿病併發症

西蘭花含有豐富的維他命C和一定量的類黃酮物質，對高血壓、心臟病等糖尿病併發症有調節和預防的功用。不過，西蘭花富含鉀，尿少或無尿患者應減少鉀的攝取，不宜食用；西蘭花普林含量較高，會加重痛風病人體內普林代謝紊亂，痛風病人也應該少食。

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西蘭花搭配宜忌

西蘭花加番茄有助抗癌，番茄含有茄紅素，是天然的防癌重要營養素；西蘭花中的硫黃則有助於消除體內能導致腫瘤的毒素。二者搭配具有很強的抗癌作用。此外，西蘭花加香菇可降脂、降血壓，西蘭花和香菇都含有維他命C，可維持胰島素的功能，促進組織對葡萄糖的利用；香菇可降低膽固醇，防止血管硬化；兩者共用，有較強的降脂、降血壓作用。

西蘭花降糖超特效食譜

番茄炒西蘭花

食材：西蘭花150克，番茄50克。

調味料：花椒1克，鹽3克，植物油5克，雞精少許。



做法：

1. 西蘭花去柄，切小朵，洗淨，放入沸水中燙一下，立即撈出，放入涼水中過涼，撈出瀝乾；番茄洗淨，切塊，待用。

2. 油鍋燒熱，放入西蘭花，快速翻炒，再放入番茄塊，放鹽、雞粉稍炒即可。



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西蘭花炒蝦仁

食材：新鮮蝦仁80克，西蘭花200克。

調味料：蒜末5克，米酒10克，美極鮮醬油3克，植物油5克。



做法：

1. 西蘭花去柄，切小朵，洗淨，沸水汆燙；蝦仁洗淨，去腸泥，沸水汆燙，過涼，瀝水。

2. 油鍋燒熱，放入蒜末爆香，加入蝦仁翻炒。

3. 倒入米酒，放入西蘭花大火爆炒，加淡醬油調味即可。



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