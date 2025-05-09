護肝飲食｜護肝新寵蔬菜貴族雅枝竹　調節血脂改善脂肪肝3大功效

肝病在香港、台灣非常普遍，因此「顧肝」與「肝臟保健」相關的話題一直備受關注。你聽過有「天然護肝食材」稱號的朝鮮薊（又稱雅枝竹）嗎？



本文帶你了解它的功效以及適合哪些人食用。

朝鮮薊3大健康功效（按圖👇👇👇）

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認識朝鮮薊

朝鮮薊是菊科植物，也叫雅枝竹、洋薊、菜薊或菊薊，原產於地中海地區。它營養豐富，含有維他命C、葉酸、菸鹼酸、鎂和鉀等營養素。不過整株植物中可食用的部分不多，因此被譽為「蔬菜中的貴族」。

它的主要保健成分是綠原酸與洋薊酸，具有抗氧化與保護肝臟的作用，也因此常見於許多保健食品配方中。

3大傷肝行為（按圖👇👇👇）

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朝鮮薊的三大健康功效

1. 改善非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝是全球最常見的慢性肝病之一。研究指出，補充朝鮮薊萃取物可以降低肝功能指數，尤其是在連續補充約8周、每天劑量超過500毫克的情況下，效果更明顯。

2. 有助調節血脂

研究發現朝鮮薊萃取物有助於降低總膽固醇與壞膽固醇。雖然對三酸甘油酯與好膽固醇影響不大，但對原本膽固醇偏高的人可能有幫助。不過目前尚無明確結論支持最佳劑量與補充時間，還需更多研究佐證。

8大護肝方法（按圖👇👇👇）

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3. 改善功能性消化不良

研究發現，連續6週每日三次補充640毫克朝鮮薊萃取物，有助於緩解腹脹、噁心、腹痛等不適症狀，相較安慰劑組，實驗組的生活品質顯著提升。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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