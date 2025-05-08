洗菜9大謬誤｜浸菜加鹽都錯？農藥蟲卵隨時食落肚！食安教洗菜4招

洗菜謬誤｜菜要怎樣洗才能去掉細菌、害蟲、農藥？加鹽、加梳打粉有用嗎？浸菜是錯？菜要天天吃天天洗，做錯1步分分鐘愈洗愈髒！以下歸納9個洗菜的謬誤，及食安中心教你正確洗菜方法。不想再吃進農藥、髒物落肚，記得睇完全文。



清水浸泡蔬菜 原來是錯！

不少人會以為浸泡會較清洗蔬菜較有效去除污垢和除害劑殘留。不過，台灣有研究指，蔬菜若浸水太久，反而會令溶於水中的除害劑殘留再次滲回蔬菜中。食安中心亦作出建議，「蔬菜浸泡一旦過長，清潔效果反而變得欠佳。」除了浸菜，還有哪些錯誤洗菜方法？

洗菜8大謬誤

1. 浸菜愈久愈乾淨？

別以為長時間浸泡蔬菜，便能徹底去除農藥殘留。其實多數農藥是溶於水，若浸泡超過15分鐘，可能導致反向吸收，尤其葉菜。建議用流動水搓洗30秒以上，浸泡別超過10分鐘。

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2. 鹽水殺菌？

一般認為鹽水有效殺菌，但事實上鹽水只對部分細菌有效，而高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入。

鹽水只對部分細菌有效，而高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反而令農藥滲入蔬中。（envato）

3. 洗米水洗菜更安全？

洗米水被譽為「天然清潔劑」因內含維生素、礦物質、澱粉質等，有效去腥除油污銹漬。但其實洗米水也可能含有蟲卵或微生物污染，去農殘效果亦有限，反而增加二次污染風險。

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洗米水含礦物質、澱粉質等，洗菜更好？（資料圖片）

4. 先切後洗更徹底？

大塊的蔬菜恐洗菜時有些微細罅隙清洗不到，便先切後洗，擴大清洗面積，洗得更乾淨。不過，這樣會令水溶性的維他命如B、C大量流失，切口亦易污染，建議還是先洗後切更妥當。

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蔬菜瓜果切完洗反會增加污染風險。（VCG）

5. 蔬果清潔劑比清水好？

市面有不少蔬果專用的清潔劑，聲稱去農殘效果更強。但部分清潔劑卻可能含化學成分，殘留風險更高。其實，據美國FDA推薦，用清水搓洗30秒，可去除大部分水溶性農藥殘留。

6. 去皮蔬菜不用洗？

即使蔬果的皮進食前要去，但也需清洗，因為表皮的細菌或農藥，有機會在削皮時污染刀具，帶入果肉。如青瓜等應，應先沖洗再去皮。

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7. 焯菜可替代清洗？

滾水焯菜代替洗菜，高溫殺菌好像合情合理。不過，若蔬菜表面的污垢或農藥可溶入水中，同樣會污染蔬菜。針對草酸高的蔬菜，如菠菜，可先洗淨再焯水1-2分鐘。

不少人都以為滾水焯菜可徹底殺菌！（photoAC）

8. 有機蔬菜不用洗？

有機種植總給人健康的印象，等於冇農藥、健康衞生無污染。但可知道有機蔬菜沒農藥，卻可能含天然肥料，如動物糞便，或環境污染物，更需認真清洗。

9. 綠葉菜重點洗葉？

不少人認為菜莖或根部較平滑乾淨，略沖便可。但事實是根部，如菠菜根和莖的縫隙，易藏泥土和蟲卵，更應掰開沖洗。

用流動水沖洗最清潔有效。（photoAC）

食安中心建議4個正確洗菜方法

1 流動水沖洗：食安中心教大家較佳的洗菜方法是，以流動的清水徹底沖洗蔬菜。這樣已能有效清除蔬菜表面的污染物，包括除害劑殘留。

2 刷洗表面及縫隙：對於表面較堅硬或凹凸不平的蔬果，如薯仔，可用乾淨的刷子刷洗表面及縫隙，去除污垢和其他物質，包括除害劑和污染物。

薯仔表面凹凸不平，可用刷子刷洗，也別因它要去皮，而省掉清洗步驟。（photoAC）

3 勿用清潔劑：不建議使用配方洗滌劑或商業農產品清潔劑，因為這些有可能成為化學物殘餘的新來源。

4 去除外葉：據台灣農委會農業藥物毒物試驗所指，椰菜這類包心菜，剝掉兩三片外葉後，農藥殘留去除率已可達到90%以上。因此，基本上毋須使用蔬果洗滌劑或梳打粉等物質。