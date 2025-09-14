護肝飲食｜排毒通便防腸癌護肝5食物　踢走農藥重金屬1種更去宿便

護肝飲食｜日常環境及食物中，都會帶有不同的毒素，如街上汽車排出的廢氣、蔬菜上的農藥、魚類身上的重金屬，以及食物添加劑及人造色素，如果不及時把毒素排出，日積月累下可帶來不育的風險，甚至引發癌症。有5種食物有助排毒護肝。



人體最重要的排毒器官就是肝臟。（網上圖片）

護肝飲食｜肝臟排毒護細胞

人體最重要的排毒器官就是肝臟，若能從食物中吸取一種硫化合物營養素，可以促進肝臟製造解毒酵素，令肝臟及腎臟合成金屬硫蛋白，金屬硫蛋白是具有結合金屬能力和高誘導特性的低分子量蛋白，與不同的重金屬可發生合成作用，在身體內尋找及結合一些對身體有害的重金屬，保護細胞避免傷害，究竟有什麼食物可以幫助肝臟排毒？

按下圖看哪5種食物可以護肝排毒：

護肝排毒5種食物

1）椰菜花

十字花科蔬菜有椰菜花、芽菜、芥菜、西蘭花等，含有豐富的硫化物，能促進肝臟產生解毒酵素，幫助排除體內的毒素。但椰菜花必須煮熟，如果未熟透，會影響碘質進入甲狀腺，有機會令甲狀腺腫大。西蘭花vs椰菜花｜護眼抗癌哪種較佳？增抗癌物3招煮錯1步隨時白吃

建議食用：每星期2至3次，每次食用50克椰菜花。



椰菜花含有豐富的硫化物，能促進肝臟產生解毒酵素。

2）韭菜

韭菜含有硫化合物幫助排毒，加上豐富的膳食纖維，進食後可促進腸胃蠕動，緩解便秘或預防腸癌，同時清除腸道內的毒物及宿便。這些纖維質還可以將消化道中的毛髮及金屬包起來，隨糞便排出。韭菜功效｜降血壓助防癌韭菜6好處 這樣吃易肚瀉 1招減辛辣氣味

建議食用：每星期1至2次，每次食用30克韭菜。



韭菜可緩解便秘或預防腸癌，同時清除腸道內的毒物及宿便。

3）羽衣甘藍

羽衣甘藍亦含有硫化合物協助排毒，其他如葉綠素亦能有效抵擋多種致癌物質，可加速代謝並為肝臟排毒。而羽衣甘藍含有大量膳食纖維，能促進腸道蠕動，加強排毒的效果。羽衣甘藍食譜｜強骨助防癌3類羽衣甘藍1款最硬 1吃法恐傷甲狀腺

建議食用：每星期1至2次，令次食用50克羽衣甘藍。



4）昆布

昆布含多種礦物質，如海藻酸及褐藻素能在腸道內吸取過量的脂肪、糖分和膽固醇，並排出體外，以及幫助清除重金屬，以及殘留農藥和食品添加物等有害物質，達到體內淨化及排毒的效果。日式高湯｜簡單做法煮昆布多做1步超鮮 日本便當和牛何故慢煮？

建議食用：每星期1至2次，每次食用10克昆布。



昆布含海藻酸及褐藻素，能幫助清除重金屬，以及殘留農藥等有害物質。

5）柑

柑是一種熱帶柑橘類水果，柑的維他命C含量極高，能促進抗體生成，增強人體的解毒功能。柑表面的白衣，含有豐富的膳食纖維，可被腸道菌發酵，幫助增加腸道益菌，有助腸道消化作用，進而降低脂肪肝。桔子增甜方法｜吃前1個簡單動作甜度升20％！3招減酸去澀極速去衣

建議食用：每星期2至3次，每次食用1個柑。



柑的維他命C含量極高，能促進抗體生成，增強人體的解毒功能。

如果不及時把毒素排出會有什麼風險？ 日積月素可帶來不育風險，甚至引發癌症...... 哪些飲食習慣易致脂肪肝？ 脂肪肝的形成原因很多，包含藥物及疾病都有可能，而較常被討論的是體重過重.......

參考資料：Hello醫師／康健