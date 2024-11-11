前列腺肥大｜4名男性便有1位前列腺鈣化？4食物抗氧保前列腺健康

前列腺是男性專屬器官，隨著年齡增長，男性荷爾蒙長期刺激可能導致前列腺（又稱攝護腺）肥大，該如何保養前列腺？台灣腎臟科醫師洪永祥推薦4大食物維護前列腺健康，甚至能降低前列腺癌機率。



洪永祥指出，50歲的男性中有一半會出現前列腺肥大的症狀，而到了70歲，比例更是高達70%至80%。但近年來呈現出年輕化趨勢，根據哈佛健診在2012至2016年間抽樣調查700名男性，發現30至40歲年輕男性的前列腺超音波異常比例，短短5年內從8%攀升至24%，平均每4名男性中就有1位出現前列腺鈣化、肥大等問題。

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7大前列腺發炎症狀

洪永祥表示，如果你已步入中年，或是身邊最親密的男性家人逐漸出現以下7大症狀，就要提高警覺，小心前列腺健康已經拉響警報。這些症狀包括排尿細小無力、小便時必須等待一陣子才能解出、總覺得膀胱尿液無法完全排空、剛解完小便後2小時內又需再次小便、需用力才能排尿且解完後還會滴滴答答、有時尿急來不及上廁所，以及夜間多次起身小便等。

洪永祥指出，出現上述七大症狀最常見的診斷是良性前列腺肥大，但也可能是各種急慢性前列腺炎，甚至是隱藏著致命的前列腺癌。因此，如果出現這些症狀，應及時就醫檢查，以免延誤病情。

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攝取高鋅食物、茄紅素助抗氧化

洪永祥建議，為了保護前列腺健康，飲食方面可多攝取一些高鋅食物，如南瓜籽、生蠔、海鮮、蛋、肉類、全穀類和堅果類等。南瓜籽具有抗氧化能力，且含有高濃度的鋅，有助於維持前列腺健康。

為了保護前列腺健康，飲食方面可多攝取一些高鋅食物，如南瓜籽、生蠔、海鮮、蛋、肉類、全穀類和堅果類等。（Unsplash@Charlotte Coneybeer）

此外，茄紅素也是一種重要的營養素，可抑制前列腺方面的疾病，尤其是前列腺癌，還可與維他命E及胡蘿蔔素一起對抗自由基對正常細胞的破壞。富含茄紅素的食物包括番茄及番茄製品、紅色西瓜、西柚、木瓜、紅柿、提子、車厘子、紅甜椒和番石榴等。

前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖👇👇👇）

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攝取硒元素、大豆異黃酮食物照顧前列腺

洪永祥解釋，微量元素硒是一種抗氧化劑，對惡性前列腺疾病有預防和抑制的效果。富含硒的食物包括啤酒酵母粉、大蒜、洋蔥、吞拿魚、鯡魚、西蘭花、小麥胚芽、全穀物、芝麻、紅提子、蛋黃和香菇等。

此外，富含大豆異黃酮和黃酮類的食物，如生鮮蔬菜水果、黃豆、黃豆製品及豆漿等，除了含有高量纖維，也含有多量的異黃酮和黃酮類，是抗氧化劑，能清除游離基，抑制男性荷爾蒙對前列腺細胞的刺激，對前列腺健康大有助益。

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