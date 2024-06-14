尿頻唔清50歲以上男士半數前列腺肥大　4食物增風險、減症狀4招

「前列腺肥大」是男性常見的疾病，不僅對日常生活帶來不適和困擾，若不及時治療，嚴重者會導致腎衰竭。雖然這被認為是個和退化有密切關係的疾病，不過有研究發現，有些特定的食物，影響着患前列腺肥大的機率。



中年男士過半數前列腺脹大

前列腺又稱攝護腺，位於膀胱下，包圍着尿道，它主要作用是分泌精液以運送精子，成年後體積固定，但隨年齡增長和賀爾蒙變化會逐漸變大，因而壓迫尿道，導致排尿困難。

男士患前列腺肥大的情況相當普遍，有人年過40已經出現相關症狀，發病率會隨年齡遞增。跟據醫管局資料，香港51-60歲的男性約有50%出現前列腺脹大的情況，而70歲則約有70%，到了80歲以上，幾乎90%以上的男性都會前列腺脹大。

小便時「滴住出」？這可能是出現前列腺肥大症的警號！（Luis Quintero@Unsplash）

前列腺肥大3大警號

1. 小便次數增加，頻頻夜尿。

2. 掛尿乏力，尿量少而斷續。

3. 小便後滴尿或感覺仍未排清。

抗前列腺肥大4大飲食法則

前列腺肥大主要是由於荷爾蒙轉變引致，不少研究發現，飲食習慣亦有可能導致病發，有些食物會提升患病的機率。男士們不妨由飲食入手，及早對抗這男性常見病。

肉類、雞蛋加麵包，經常這樣吃，患前列腺肥大風險大增！（angele-j@pexels）

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1. 減少吃穀物和肉類

一項針對1,369名接受前列腺肥大手術治療的患者和1,451名比對者的對比研究得出結論，患有前列腺肥大的男性，攝入的穀物、麵包、雞蛋和肉類較多。研究還發現，吃大量豆類、蔬菜和柑橘類水果的人，不太可能出現前列腺肥大。

研究顥示，多吃洋蔥和大蒜的人亦較少患上前列腺肥大。（Robert Owen-Wahl@Pixabay）

2. 攝取3種重要營養素

一份發表於The American Journal of Clinical Nutrition的研究報告指出，臨床數據顯示，食用富含β-胡蘿蔔素、葉黃素和維他命C水果和蔬菜的人，患前列腺肥大的可能性較低。

高含量食物：



β-胡蘿蔔素：紅蘿蔔、南瓜、菠菜、西瓜、柑橘等。

葉黃素：菠菜、牛油果、乾李子、小松菜等。

維他命C：椰菜、西蘭花、草莓、奇異果等。

同一研究亦表明，多吃洋蔥和大蒜的人亦較少患前列腺肥大。

堅果富含不飽和脂肪酸有助抑制前列腺肥大，進食時注意選原味，也忌食過量。（martabranco@pexels）

3. 攝取不飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸是在植物和魚類中大量存在的脂肪酸。它在體內不能合成，必須透過食物取得。不飽和脂肪酸因其降低壞膽固醇的能力而聞名。有數據表明，不飽和脂肪酸還可以有效抑制良性前列腺增生的發生。

富含不飽和脂肪酸的食物：



植物油：葵花籽油、芥花籽油、橄欖油、葡萄籽油等。

堅果：核桃、杏仁、腰果、夏威夷果仁等。

高脂魚類：三文魚、黃花魚、銀鱈魚、䱽魚、紅衫魚等。

4. 維持適當水分管理

酒精及咖啡因會有利尿作用，導致小便更頻繁，應注意減量，特別是晚上。睡前也不要喝太多水，也有助紓緩症狀。

參考資料：智友站／himawari byouin