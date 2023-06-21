番茄營養｜番茄護男性前列腺 女性美白抗衰老！2方法增茄紅素吸收

茄紅素的益處大家都知道，但對男性及女性的效果完全不同，茄紅素對前列腺非常有益，女性食了可美白抗老化。但是，茄紅素屬於脂溶性維他命，不容易溶於水，要怎樣烹調才可增加吸收率？



番茄富含多種抗氧化物，如茄紅素、β胡蘿蔔素、維他命C、葉黃素及酚類。（資料圖片）

番茄的營養價值

番茄富含多種抗氧化物，如茄紅素、β胡蘿蔔素、維他命C、葉黃素及酚類。茄紅素是一種天然的植物色素，與β胡蘿蔔素、葉黃素、蝦紅素一樣同屬類胡蘿蔔素類別，如番茄、甜椒、西瓜及木瓜，都含有茄紅素，而茄紅素是一種很強的抗氧化劑。

按下圖看茄紅素的5大益處：

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茄紅素的5大益處

茄紅素有超強的抗氧化能力，有效抵抗身體中自由基，自由基是一種有害的物質，會對人體細胞造成傷害，並加速細胞老化和疾病的出現。

1）預防癌症

茄紅素能抑制癌細胞的增生與擴散，對預防攝前列腺癌、子宮頸癌、胰臟癌及乳癌、卵巢癌、肺癌、胃癌、大腸癌、皮膚癌、口腔癌及食道癌等，都有明顯的效果。

2）保護心血管

茄紅素可以降低血液中的壞膽固醇，並提高好膽固醇比例。這些益處都有助降低動脈硬化及心臟病的機率。

3）護眼預防退化

茄紅素可以軟化眼部血管，發揮保護眼部的作用。茄紅素亦可以對抗紫外線與藍光的氧化作用，有預防視力退化及減少白內障的發生。

4）保護前列腺

研究指，茄紅素有助於預防前列腺上皮細胞的過度增生，以及有助於降低前列腺癌的風險。

5）保護皮膚

茄紅素可以抵抗大陽對皮膚的傷害，減少皮膚受損及膠原蛋白流失的現象，保護皮膚免受紫外線的傷害，因而達至美白的效果。

按下圖看2方法提高茄紅素攝取率：

2方法提高茄紅素攝取率

1）與油一同烹調

茄紅素是一種類胡蘿蔔素，屬於脂溶性，與橄欖油等優質食用油脂一起烹煮，可以令吸收率提升2至3倍。

2）加熱後進食

加熱可破壞番茄本身的纖維細胞，並釋放茄紅素，有利於人體吸收，但是，過度加熱反而會破壞茄紅素，避免高溫的煎及炸。將番茄打汁也可以破壞纖維細胞，有助於茄紅素吸收。

加熱可破壞番茄本身的纖維細胞，並釋放茄紅素，有利於人體吸收。（資料圖片）

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參考資料：早安健康／元氣網