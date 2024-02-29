揀餐具貼士｜用不鏽鋼餐具會中毒？首次用多做1步更安心！挑選3招

耐碰撞、好清洗的不鏽鋼餐具，是許多人購買環保餐具時的首選材質，但是你知道購買不鏽鋼餐具時該怎麼挑選？有需要定期換新嗎？



台灣食藥署邀請台灣海洋大學食品科學系吳俊逸助理教授，與大家分享不鏽鋼餐具的小知識。

如何正確選用不鏽鋼餐具？（按圖看清👇👇👇）

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買不鏽鋼餐具愛注意！ 應認明「3開頭」的數字

台灣吳俊逸助理教授表示，不鏽鋼俗稱「白鐵」，指的是在鐵中額外加入鉻、鎳、錳、鉬等元素所製作的合金。添加這些金屬能讓不鏽鋼的生鏽速度減緩，但不代表完全不會生鏽，而在這些元素中，主要能延緩生鏽的元素是「鉻」，鉻含量要達到11%以上才能延緩生鏽。

不鏽鋼材質具有國際通用的特殊編號，主要為200系列、300系列、400系列，不同系列與數字，表示裡面含有的金屬成分與含量不同，適合的應用也不同，其中300系列的鉻含量足以延緩生鏽，材質特性也較適合用於製造餐具。

吳俊逸助理教授表示，購買不鏽鋼餐具時，只要記得挑選「3開頭」的304、316材質即可，而316會比304更耐用一些。在挑選不鏽鋼餐具時，除了看號碼，還要以稍微有點厚度、拿在手上有點厚實沉甸感者為佳，較厚實的不鏽鋼餐具比較不會被破壞彎曲，更為耐用。

餐具、廚具出現3情況應立即丟棄（按圖看清👇👇👇）

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不鏽鋼餐具會吃到重金屬？ 專家：微量不會對身體造成負擔

台灣食藥署表示，「食品器具容器包裝衛生標準」對不鏽鋼餐具訂有相關標準，符合標準之產品較無重金屬溶出的疑慮。因此民眾購買時，要選擇來源可靠的餐具廠商、符合標準之產品。

吳俊逸助理教授也補充，過去坊間謠傳使用不鏽鋼餐具可能導致錳中毒，事實上，台灣食藥署在2012年時已針對不鏽鋼餐具進行錳含量與溶出之相關測試，合法不鏽鋼餐具的錳溶出量遠低於攝取量，此外，人體每天本來就會需要攝取微量的錳，微量錳並不會對身體造成負擔，因此不用過於擔心。

不鏽鋼餐具遭破壞會加快生鏽速度！正常使用超過3年就該換

好用的不鏽鋼餐具，具有耐碰撞、耐酸鹼、耐熱等特性，一般食物的酸鹼值都不會腐蝕到餐具，因此不銹鋼餐具可以用於裝檸檬汁等酸性飲料，只要盡快喝完即可。

然而，不鏽鋼餐具是不是永遠不會壞，可以當成傳家寶呢？吳俊逸助理教授說，在正常使用下，建議使用3至4年後換新，若餐具有受到重大撞擊或產生彎曲，則表示內部結構已經被破壞、產生縫隙，會加快生鏽速度，可能導致斷裂。因此，餐具若有彎曲、破損、鏽蝕皆建議要立刻更換。若是營業使用的不鏽鋼餐具、刀具，磨損速度較快，可增加更換頻率，確保使用安全性。

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首次使用不銹鋼餐具應仔細清洗 去除表面拋光油

不鏽鋼餐具剛出廠時，表面可能仍殘留工業用拋光油，因此首次使用需特別注意清潔步驟。吳俊逸助理教授建議，第1次使用前，先以沙律油等食用油塗抹不鏽鋼餐具的表面，讓食用油與表面殘留的工業用油互相溶解，再以紙巾將油脂擦拭乾淨，接著再以中性洗潔劑將殘留油脂完整洗淨，即可開始使用。日常清洗時，以一般洗碗方式，用中性洗潔劑清洗並晾乾。

台灣食藥署叮嚀，民眾購買不鏽鋼餐具時，一定要仔細閱讀標示，建議購買標示說明完整、來源清楚的產品，並且依照產品說明使用。合法的不鏽鋼餐具對於重金屬物質的溶出有嚴格規範，只要是購買到合法來源的不鏽鋼餐具，即符合食品安全衛生管理法規之規範。

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