水果當早餐很健康？營養師揭6水果空腹吃恐傷胃 灼熱脹痛胃酸倒流

台灣是水果王國，水果不僅香甜好吃，還有滿滿的纖維和維他命C，再加上現代人愈來愈在意健康，有的人就會把水果當成早餐。不過，台灣營養師蔡濰安提醒有些水果不適合空腹時吃，恐造成胃不適、胃灼熱，甚至導致低血糖。



台灣營養師蔡濰安在Facebook發文分享，聽到朋友在荔枝產季時買了好多荔枝，在來不及買早餐時，就直接把荔枝當成早餐，蔡濰安驚訝回應朋友「你只吃荔枝當早餐嗎？」對此，蔡濰安特別整理了幾樣不適合空腹吃的水果和大家分享。

6種水果別空腹吃（按圖👇👇👇）

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鳳梨

用鳳梨醃肉再烹煮，肉的口感會更軟嫩，因為鳳梨裡面的鳳梨酵素可以分解蛋白質。然而，若空腹吃鳳梨對胃黏膜產生刺激，有些人會引發胃不適或胃灼熱感。

荔枝

荔枝香甜可口，不僅果肉飽滿，咬下去每口滿水爆汁，但是空腹吃荔枝容易導致血糖快速上升，刺激胰島素分泌過多出現低血糖的症狀，尤其是糖尿病患者要特別注意。

柿子

柿子也是含醣較高容易導致血糖快速升高的水果因此不建議空腹吃，另一方面若是未成熟的柿子更是不能。未成熟的柿子有較多的單寧酸容易與胃液融合出現胃脹、胃痛。相信大家應該遇過水果切下去或是咬下去的時候才發現還沒有熟的情況，建議大家某些水果沒熟還是先不吃了。

水果驚人真相（按圖看清👇👇👇）

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木瓜

與鳳梨一樣的道理，木瓜也有木瓜酵素適合飯後吃，尤其是正餐吃較多肉類的，飯後可以來點鳳梨、木瓜幫助消化。

甘蔗

甘蔗作為蔗糖的主要原料，是糖分高的水果。空腹吃容易血糖飆升，也會促進胃酸分泌。

檸檬

說到檸檬應該不會有人直接啃檸檬，但是會做成檸檬水每天早上來一杯，補充維他命C養顏美容。但若比例不對（檸檬太濃）空腹喝下檸檬水，會刺激胃酸造成胃部不適，甚至可能有胃酸倒流的風險。

4種維護心血管健康的維他命（按圖👇👇👇）

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台灣蔡濰安營養師提醒，以上水果如果還是想要空腹吃也不是不行，畢竟還是要根據每個人的身體情況，但要記得一定要注意份量，避免一次大量食用。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別以為當早餐吃很健康！6種水果別空腹吃，營養師曝：恐釀胃食道逆流和低血糖】

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