抽油煙機消委會｜西門子抽油煙最佳1款最嘈　哪類最省電差達5倍？

抽油煙機不但可減少廚房油煙，更可降低致癌風險。世界衞生組織（WHO）將高溫油炸所產生的油煙列為「可能令人類患癌」物質，因此選擇高效能的抽油煙機尤為重要。消委會對市面14款品牌的抽油煙機進行檢測，包括西門子、Miele、樂信牌等常用品牌，有5款未能通過部分安全測試，2款功效最佳。究竟應如何選擇抽油煙機？不妨參考以下3大考慮因素及消委會抽油煙機評測。



抽油煙機消委會｜14款抽油煙機評測最平$2,798

消委會測試了14款抽油煙機，包括5款拉趟式及9款煙囪式，價格由$2,798-$18,000不等。消委會是次根據抽油煙機的排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率、寧靜程度、安全程度及使用方便程度進行測試。

抽油煙機消委會｜抽油煙能力：西門子、Miele最佳

測試結果中，大部分樣本的抽油煙能力都不俗，當中西門子、Miele的抽油煙能力最高，獲得4.5分。整體而言，一款價錢為$4,980的Mia Cucina拉趟式抽油煙機表現，與同屬拉趟式，但售價高逾1倍（$10,300）的抽油煙機西門子不相伯仲，同獲4星半總評。

按圖看抽油煙機檢測總評分（由高至低評分排列）：

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抽油煙機排氣量≠抽油煙能力

不少人會將抽油煙機的排氣量或風扇轉速作為考慮購買的因素，認為排氣量或風扇轉速夠高，抽油煙能力就較佳。但消委會報告顯示，抽油煙機的排氣量或風扇轉速，未必與抽油煙能力成正比。測試更發現，排氣量或風扇轉速較低的樣本，其抽油煙能力未必較差。

抽油煙機消委會｜排氣量：西門子較低 抽油煙能力勝飛歌

拉趟式抽油煙機西門子及飛歌，在測試持續運轉的最高風速檔轉動時，西門子的排氣量及風扇轉速都較飛歌為低，但其抽油煙能力卻較佳，抽走油煙及氣味能力均達4.5分；而煙囪式抽油煙機品牌富士皇，其排氣量在風速最高時，雖然屬所有樣本中最高（最高達1034立方米/每小時），但其抽油煙能力卻不是最好，只有3.5分。

排氣量或風扇轉速與抽油煙能力未必成正比。（資料圖片）

抽油煙機消委會｜排氣量：抽油煙機身愈闊排氣量愈高

消委會報告顯示，機身闊約90厘米的煙囪式抽油煙機組別，在各風速檔下的平均排氣量都較拉趟式和機身闊度約70厘米至75厘米的煙囪式抽油煙機高，以持續運轉狀態的最高風速檔比較，90厘米的煙囪式抽油煙機，平均可達每小時962立方米的排氣量，比拉趟式抽油煙機（520立方米/每小時）高近兩倍。

抽油煙機消委會｜耗電量：拉趟式最省電費 與煙囪式差5倍

消委會在是次抽油煙機排氣測試中，同時測試了抽油煙機耗電功率。抽油煙機設定在持續運轉的最高風速檔轉動，撇除各樣本照明燈所用的電量，並假設每天開機3小時，以每度電$1.6作推算其耗電功率及電費。在測試中發現，拉趟式樣本的耗電功率及推算的電費幅度較大，但與機身闊度約90厘米的煙囪式樣本差省近1/5。

拉趟式樣本：介乎35瓦特至167瓦特，每年電費約介乎$61至$293；

機身闊度約70厘米至75厘米的煙囪式樣本：介乎84瓦特至254瓦特，每年電費約介乎$147至$445；

機身闊度約90厘米的煙囪式樣本：介乎166瓦特至189瓦特，每年電費約介乎$291至$331。



不過，由於不同家庭的烹調習慣和所需時間不同，如煮煲老火湯或燜煮食物等，需長時間開機的烹調方式，耗電量亦有所分別。消委會則建議，如煮食時油煙不太多，可盡量選用較低的風速檔，並在有需要時才開啟照明燈，以節省電力。

煮食時所產生的油煙，容易導致廚房「煙霧瀰漫」。（Pixabay）

抽油煙機消委會｜寧靜度：德國寶最嘈

消委會對抽油機的寧靜程度進行測試，各樣本量得的聲功率級介乎55分貝至76分貝，而德國寶、樂信牌量得的聲功率稍為超出3-6分貝。據台灣環保部資訊，人若長期處於音量70分貝的環境，就會容易產生焦慮不安。

拉趟式：西門子最寧靜，為55分貝；而其餘4款拉趟式樣本量得的聲功率級為64分貝至65分貝。



機身闊度約70厘米至75厘米的煙囪式：以櫻花Sakura較寧靜，為65分貝；德國寶量得的聲功率級則較高，為76分貝。



機身闊度約90厘米的煙囪式：以樂聲牌Panasonic及富士皇較寧靜，為66分貝；而樂信牌Rasonic量得的聲功率級則較高，為73分貝。



抽油煙機是廚房的必備電器，現時不少新樓宇為了增加空間感，都會將廚房設計成開放式，卻令油煙、氣味蔓延至整個客廳。油煙不但難聞、難清理，而且長期吸入過多油煙容易致癌，要選好抽油煙機，方便清洗亦是不可忽略的考慮因素。

抽油煙機選購3大貼士｜拉趟式最省位 不銹鋼易清潔

1. 抽油煙機的體積及位置

香港地方淺窄，應先考慮廚房的面積、佈局及爐頭位置等空間因素。參考國際IEC安全標準，抽油煙機機底與煮食爐具頂部之間，最少要距離65厘米距離，以避免火燄接觸機身導致失火。另外，抽油煙機的尺寸亦應比煮食爐大，以保持最大抽油煙效果。

拉趟式抽油煙機：最節省位置，除了可將油煙過濾網推入，其闊度、深度及高度亦是眾多款式中最短。

煙囱式的抽油煙機：體積中最長，高度接近1米，也佔用更多空間。



拉趟式抽油煙機最節省位置。（資料圖片）

2. 抽油煙機的耗電量

除了可挑選有自動關機功能的抽油煙機外，選擇有節能LED照明系統的抽油煙機也能節省電費。此外，如家中不是經常煮中菜、油炸等高溫烹調，就不用選擇馬力和吸力較強的抽油煙機，以節省用電量。

3. 抽油煙機的清潔難度

現時不少抽油煙機也是易拆式設計，清潔較易。另外，也可參考抽油煙機的材質，當中以不銹鋼質料，及鋼化玻璃材質較易清潔，但相對鋁合金貴。

抽油煙機最容易累積油污。（網上圖片）

抽油煙機每日吸那麼多油煙，日積月累的污垢，一旦清潔起來往往令人頭痛萬分。到底怎樣清潔才能徹底殲滅頑固油漬？

抽油煙機清洗4步驟｜梳打粉＋白醋就得？

其實只要準備梳打粉和白醋，就可以輕鬆清潔抽油煙機。因梳打粉和醋可產生化學作用，溶解油污。

除了抽油煙機，關於更多廚房清潔可參考：大掃除｜爐灶/抽油煙機清潔廚房8個簡單環保法！斷捨離還原靚廚房

抽油煙機清洗步驟1：清潔抽油煙機前，先關機。為免抽油煙機的油污弄髒其他地方，應先在爐頭和檯面上鋪上報紙或膠布。

抽油煙機清洗步驟2：將梳打粉抹在配件上，噴上白醋靜待10至15分鐘，再用牙刷和清水清洗，便能去油污。

抽油煙機清洗步驟3：可將保鮮紙鋪在集油杯內隔油，那麼清洗時較為方便。

抽油煙機清洗步驟4：清洗後抹乾抽油煙機，再重新啟動，轉走多餘水分，以免生鏽。

參考內容：消委會