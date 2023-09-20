早餐咖啡｜第1杯咖啡幾點飲最有益？健康5招常喝1類咖啡隨時致癌

咖啡含有超過100種營養豐富的植物化學物質，有助抑制自由基傷害細胞和炎症，改善胰島素敏感度和新陳代謝，美國家庭醫生教你如何從咖啡中獲得最大益處。



不少都市人都會把咖啡當成提神飲品，因為咖啡所含的咖啡因。（網上圖片）

咖啡增加新陳代謝 預防糖尿病

不少都市人都會把咖啡當成提神飲品，因為咖啡所含的咖啡因，能夠改變腺苷結合，給予人體錯覺，進而中止睡意及消除疲勞。另外，咖啡還可以幫助細胞對抗自由基的攻擊，咖啡所含的的綠原酸和咖啡酸，可以消除自由基的生成，增加新陳代謝率及預防2型糖尿病。

美國家庭醫生Janette Nesheiwat在一個節目指出，早上第1杯咖啡也要在適當的時候飲用，才可為身體帶來最大的益處，她並提供了以下5個喝咖啡貼士：

1）購買咖啡全豆並妥善存放

購買咖啡全豆而不是預磨咖啡，根據美國Journal Food Chemistry的研究，在烘焙過程中，自由基會在不同的階段產生，胺基酸和蛋白質加熱下產生的美拉德反應，以及焦糖化反應，都會產生更多的自由基。而限制自由基產場生的方法，就是將咖啡豆存放在密封容器中，咖啡暴露於空氣中會導致自由基增加，自由基過盛便會誘發癌症的發生。

早上10時才喝咖啡，可獲得最大的好處。（網上圖片）

2）早上10時才喝咖啡

大多數人一起床後便喝第1杯咖啡，其實，醒來後的最初幾小時，身體的皮質醇處於最高水平，並提供了當天最大的自然能量。數個小時後，皮質醇水平就會開始下降，此時咖啡才真正有益，而這個時間就是早上10時。應該讓身體首先利用其自然能量，待以皮質醇下降，才喝下第1杯咖啡，從而獲得最大的好處。

3）限制咖啡因攝取量

每日建議咖啡因攝入量為400毫克，相當於四杯咖啡左右，應盡量保持在這個範圍內。因為咖啡因過量帶來副作用有失眠、多夢、胃潰瘍、胃痛、胃酸過多、肌肉痙攣、頭痛等。

4）咖啡盡量一代次喝完

都市人一杯咖啡通常需要很長時間才喝完，將咖啡放在外面太久會增加其酸度，從而引發消化不良和胃灼熱等問題，並會腐蝕琺瑯質。若咖啡暴露在空氣中，也會減低其抗氧化的特性。

咖啡盡量一代次喝完，因咖啡暴露在空氣中也會減低其抗氧化的特性。（網上圖片）

5）午後不喝咖啡

午後喝咖啡會影響晚上的睡眠質素，應睡前6至8小時開始減少咖啡因的攝入，有助於減少對睡眠的影響。另外，不少咖啡含有奶精、糖漿或砂糖。因為身體會在早上消耗較多的卡路里，當午後或太遲咖啡，會加重身體的負擔。

按下圖看咖啡10個好處：

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飲咖啡10個好處

1. 提神醒腦

相信不少人都是把咖啡當成提神飲料，的確，咖啡所含的咖啡因，能夠阻擋腺苷，它是一種抑制性神經傳導物質，能促進睡眠。此外，咖啡因也會提高腎上腺素及多巴胺，產生提神的作用。

2. 燃燒脂肪

不少研究顯示，咖啡因可以增加新陳代謝率。但建議只攝取黑咖啡，因為如果加入奶精、糖和牛奶等，熱量就會提高，也就違背了燃燒脂肪減肥的目的了。

咖啡因可以增加新陳代謝率。（網上圖片）

3. 抗氧化劑的來源

對於現在飲食大幅西化的香港、台灣人來說，許多人可能一天吃不到多少青菜和水果，造成抗氧化劑的攝取減少了，咖啡反而是除了蔬果外，最適合攝取抗氧化劑的來源。此外，咖啡還可以幫助細胞對抗自由基的攻擊，而且咖啡所含的的綠原酸和咖啡酸，可以消除自由基。

4. 提升身體活動力

咖啡因不只可以增加腎上腺素的分泌，也能幫助燃燒脂肪，產生自由脂肪酸，作為提供身體活動的燃料。美國National Center for Biotechnology Information研究指出，咖啡因可以增加運動時的力量和持久力，難怪不少人會在去健身房前，來杯咖啡。

5. 可預防糖尿病

第二型糖尿病是由於胰島素抗性，或是胰島素分泌能力減低，所造成的疾病。喝咖啡可以降低罹患第二型糖尿病的風險。另外，咖啡裡所含的綠原酸是一種抗氧化劑，它可以降低葡萄醣進入血液的速度，以避免產生胰島素抗性的狀況。

6. 防肝癌和大腸癌

咖啡有預防肝癌和大腸癌的功效。根據Science Direct上的研究報導顯示，平日習慣喝咖啡的人，罹患肝癌的機率降低了40%左右，若每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化機率達80%；而每天喝4~5杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低15%。

每天喝4~5杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低15%。（網上圖片）

7. 可預防失智症

失智症是所有失智相關疾病的總稱，阿茲海默症就是其中一種，俗稱老人癡呆，通常發生在65歲以上的老人身上。由於沒有根治的辦法，一般來說，只能透過經常性的運動及健康飲食，來預防症狀發生，有喝咖啡習慣的人相較於其他人，得到阿茲海默症的機率降低了65%。

8. 可預防柏金遜症

柏金遜症跟阿茲海默症一樣，都屬於神經退化性疾病，而且一樣無法根治。有喝咖啡習慣的人，得到柏金遜症的機率會下降，因為其效果是來自咖啡因，因此若飲用無咖啡因的咖啡，並不會得到相同的效果。

9. 降低中風機率

平常會喝咖啡的人，血壓升高的幅度其實十分微小，甚至幾乎沒影響，但仍不建議本身就有高血壓症狀的人喝過多。且目前沒有研究指出咖啡因會增加罹患心血管疾病的風險，咖啡因反而會降低罹患中風的機率。

10. 降低死亡率延長壽命

咖啡具有護肝、防癌和燃脂等效果，進而幫助延長壽命。美國國家生物技術資訊中心的兩項研究指出，喝咖啡可以降低20%的男性死亡率，以及26%的女性死亡率。

咖啡具有護肝、防癌和燃脂等效果。（shutterstock）

參考資料：Fox News／今周刊