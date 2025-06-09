煎香腸貼士｜腸仔點煎唔燶？網友教1招色香味全 反應兩極超難食?

香腸是很普遍的美食之一，也是許多家庭餐桌上常見的佳餚，但要怎麼煎才能把香腸煎得好吃？台灣有一名女網友在臉書分享自己的心得，還教大家如何煎出美味又不會焦的香腸，貼文引起熱議。



原PO在Facebook「廚藝公社」說，自己以前煎香腸也是常常煎到「歐蛇蛇」（黑漆漆的意思），不過自從姪女教她方法後，就再也沒有煎到「操灰搭」（焦掉的意思）。她說煎香腸要用半煎煮的方式，首先先放水到鍋裡，水量大概到香腸的一半高，然後開火煎、煎到水乾。

相關文章：煎香腸貼士｜皮脆肉嫩免油免鍋？家事達人煎腸仔3招隱藏1神奇用途👇👇👇

原PO說因為香腸本身會出油，所以就沒有再放油了。等到水乾了後，就把香腸在鍋子裡撸一撸，這樣香腸才會上色、好看、不會焦。對於這樣的煎法，有人質疑沒有香氣，原PO也反駁，「真的不會哦，龐貢貢內（香噴噴）」。

貼文引起不少討論：

「水煮很難吃，根本沒香腸味」、

「水煎的比油煎的好吃，個人認為比較Q脆，且裡面有水份，油煎有可能煎太老」、

「其實氣炸也可以，只是沒焦香味」、

「重點是最後的成品，裡面有熟保有肉汁，外面有上色和香氣就好吃」。



不少內行人也分享自己的做法：

「冷油下去煮就不會」、

「蒸熟後再油煎一下」、

「鍋中先放一點油，再開小火慢慢煎就很漂亮，我都是這樣做」、

「先氣炸後再小火煎（不用放油）」、

「我都先將香腸蒸熟再煎，就比較不會焦掉」、

「香腸不適合用直火，烤箱（焗爐）或氣炸鍋最合用」、

「一個廚師教我的，也是跟妳ㄧ樣，完成就像油煎的一樣，不用一直翻，加水加蓋」、

「先完全退冰，用微波爐小火加熱至熟，起油鍋不要太熱，煎上色即可」。



相關文章：醃肉貼士｜落調味次序時間11件新手必學的事 加蛋或蛋白有分別？👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

「因為豆漿濃啊」到底是什麼哏？網全笑翻：老人味飄出來

名字有「花名」她嘆老氣 過來人反讚：好聽有氣質

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

