炒芽菜貼士｜炒芽菜專家教下鍋前多做1動作　爽脆多汁減水分流失

近年來，受氣候不穩定的影響，日本蔬菜價格居高不下，讓不少消費者叫苦連天。不過，可在工廠或室內栽培的蔬菜，如豆芽、菇類等供應穩定，價格變動較小。其中，豆芽菜因價格親民，成為許多家庭的節約首選，最近更是大受歡迎。



但許多人發現，豆芽炒過後容易出水變軟，沒有爽脆的口感。根據《Yahoo！Japan》報導，一名擁有10年經營蔬菜行經驗的專家分享簡單技巧，讓炒出來的豆芽菜具專業水準。

豆芽菜的營養及好處（按圖👇👇👇）

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專家指出，許多人習慣直接將豆芽下鍋翻炒，但這會使內部水分釋出，導致成品濕軟。他建議，豆芽菜在下鍋之前先均勻淋上食用油，形成保護層，可減少水分流失，讓口感更爽脆多汁。此外，油脂能讓調味料均勻附著於表面，也可增加導熱的速度。使豆芽菜受熱均勻，進一步提升美味。

那要怎麼在豆芽菜上淋上油呢？專家傳授的技巧十分方便簡單又不沾手：準備一包約200到250克的豆芽菜和二分之一大匙喜愛的食用油，直接把油倒入豆芽菜袋中，輕輕揉勻，使每根豆芽菜均勻裹上一層薄薄的油，最後下鍋快炒即可。

芽菜想炒得挺身乾爽，有5個步驟，請按下圖👇👇👇：

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無需花大錢，只需一點小改變，就能讓平凡食材迅速變身成美味佳餚，在家中也可享受鐵板燒、快炒店水準的爽脆豆芽菜，值得家庭主婦與料理愛好者親自嘗試。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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