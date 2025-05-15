煎香腸貼士｜皮脆肉嫩免油免鍋？家事達人煎腸仔3招隱藏1神奇用途

香腸是不少人的Comfort Food，簡單方便又美味，腸仔煎雙蛋已是早餐、午餐或晚餐的熱門選擇。不過，作為加工食品的腸仔，脂肪、鹽分等含量較高，除了不宜常吃，還可在烹調上動動腦筋，減少罪疚感！



香腸要皮脆肉嫩，不一定要多油。日本家事達人Komama在她的IG專頁便為大家示範了3個烹調腸仔的小技巧，既方便又可減少油脂的攝取。

香腸好味又怕無益，應如何烹調較健康？（photoAC）

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炮製香腸3方法

1 煮意粉免黏連

當你烚煮完的意粉若沒有即時處理，或下鍋烹煮的話，麵條很快便會黏在一起，需要加點油來讓它散開。而Komama的方法，便是在煲煮意粉時，加入已鎅上幾刀的香腸。這樣一來可以去掉一點香腸的油膩，二來釋出的油分可把意大利粉的麵條包裹着，防止它們黏着一起。

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按圖看Komama腸仔如何免意粉黏連的做法：

2 多士爐烤腸仔

Komama認為不只可以用煎鍋煎腸仔，還可以用麵包焗爐或多士爐烤腸仔，這樣可省掉油分，也同樣烤得香脆，且最能保留原汁原味。甚至可和麵包一起烘焗，方便快捷，而同一時間，煎鍋可用作煎蛋，省時間。

按圖看Komama多士爐烤腸仔的做法：

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3 水煎香腸

如果沒有多士爐，要用上煎鍋，Komama也有個不用油煮的健康方法，同樣也做到皮脆肉嫩。首先放入香腸，然後加點水，不用太多，以中火煎至水分收乾，轉小火，看見外皮變脆便可關火了。

按圖看Komama如何免油煎香腸的做法：

其實不只香腸，我們也介紹過水煎荷包蛋，一樣得！

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