炒菜貼士｜烚菜營養流失50%！專家教這樣炒菜助防癌　鹽要最後放?

許多人認為「燙青菜」就是最健康的方法，不過，無毒教母譚敦慈指出，香港曾有研究發現，汆燙會使蔬菜流失50%的營養素，因此建議以「冷鍋冷油水炒菜」，營養素能保留得更多，且青菜的口感也會更清脆。



台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，香港曾有研究發現，汆燙會使蔬菜流失50%的營養素，而她也透露自己從不熱鍋也不爆香，平時都用防癌又營養的「水炒烹調法」。

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先在鍋中加入一點點油，若喜歡爆香鍋氣的媽媽們，也可以放些蒜頭，但都先不開火，接著，再依序放入青菜，並倒入1～1.5碗的水，如果家中有腎臟病患者需去除鉀離子則得加2碗水，這時再開火，等到鍋中開始冒泡、稍微冒蒸氣時再拌一拌即可，於起鍋前再撒鹽。

譚敦慈說明，最後才加鹽的原因是，若太早加鹽會被吸進去，導致吃東西常常不覺得鹹，鹽會加得更多，而最後再加鹽，因鹽巴會附著在食物表面，吃起來就覺得鹹了、夠了，以避免過量鹽分。

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譚敦慈表示，不少長輩會把「菜湯」拿來拌飯，對此，她也提醒，因為硝酸鹽會溶於水，因此水炒後建議把青菜撈起來就好，湯汁不要了，此舉不僅能減少農藥被吃下肚，也可以避免攝取過多的鹽分、油脂與硝酸鹽。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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