張柏芝增髮秘方！早餐必吃1物防脫髮抗衰老助防癌　女性脫髮6成因

防脫髮食物｜女人都想擁有一頭烏黑亮麗的濃密秀髮，自信滿滿，像張柏芝，除了天生麗質外，還可進食各種天然食物補充營養嗎？45歲的張柏芝就曾公開她的早餐增髮秘方，簡單易做，還可抗衰老、助防癌！



張柏芝增髮秘方｜早餐必備 自製黑芝麻豆漿

張柏芝雖是三子之母，也年過四十，但依然狀態大好，一頭濃密長髮更惹人羨慕，這可能與她的增髮神物有關。張柏芝曾在她的《小紅書》公開她的養生心得，特別是每天一杯黑芝麻豆漿。她說她習慣每天醒來，便會喝一杯黑芝麻豆漿，做法非常簡單，只是把黑芝麻粉混在溫熱的豆漿裡拌勻飲用，因為黑芝麻對頭髮好，有說會減少白髮，滋潤皮膚，還有抗衰老、助防癌作用。防脫髮食物｜芝麻糊勝黑豆漿芝麻粉！中醫7招烏髮防脫日吃1粒合桃

不少網民看了，都說跟着她照做，有位網友堅持吃黑芝麻半年多，頭髮是比以前好很多了！不過也長胖了，因為黑芝麻脂肪含量高，不得不留意。

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張柏芝增髮秘方｜有機黑芝麻麵包醬 1招塗多士特別脆

除了黑芝麻豆漿，張柏芝還推薦有機黑芝麻麵包醬。不但喜歡它成分有機，還因品牌是古法低溫石磨製成，保留了完全營養。她建議芝麻醬也可在早餐時吃，除了加進有機豆漿一起喝，趕時間的話，可以勺一匙羹直接吃。還可塗抹在加熱了的麵包上，口感會好一點。喜歡烘焗多士的，她還有一個秘訣，就是預先把麵包放進冰箱，做出來的多士會特別香、特別脆。

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增髮黑髮營養素｜黑芝麻高鐵高蛋白 含微量礦物質

黑芝麻黑髮、生髮其實不是新鮮事。芝麻，含有微量礦物質及抗氧化物有助瀕臨衰竭的黑色素細胞，重新長出黑色素。此外，芝麻還含有豐富的蛋白質，每30克的芝麻（約3湯匙）含5克的植物蛋白質，是菠菜的6倍；鐵質含量約3克，比紅豆、黑豆更高。若缺鐵性貧血，亦會影響毛囊血液的供應，導致頭髮缺氧、缺營養而脫落。

女性脫髮6大原因

長期壓力大或缺乏營養都會引致脫髮。而女性脫髮則還會受更年期、產後雌激素下降等因素影響。

女性脫髮原因眾多，內分紊亂也是常見因素之一。（photoAC）

1 更年期

女性更年期因卵巢功能衰退，減少雌激素分泌，從而破壞頭髮生長周期致頭髮稀疏、質地變細，持續脫髮。更年期｜中年女性每日宜攝6大營養素 強骨減焦慮1種減患乳癌40%

2 分娩後

產後婦女雌激素水平也會驟降，頭髮會進入休止期或周期延長，最常於產後6-12個月出現明顯脫落，但隨着激素恢復會逐漸好轉。

3 內分泌混亂

患有多囊卵巢綜合症（PCOS）的女性，體內雄激素（如睾酮）水平會升高，使頭頂毛囊對雄激素敏感，導致頭髮變細、密度降低，嚴重者呈「瀰漫性頂部稀疏」。

4 服用避孕藥

避孕藥部分含有雄激素活性，或會干擾激素平衡，女性服用後有機會出現頭髮稀疏，一般停藥後可改善。

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5 長期緊束頭髮

女性如緊扎馬尾、髮髻等，會反覆拉扯額際或頭頂毛囊，造成牽扯性脫髮，嚴重者可能致永久性毛囊損傷。

6 月經量過多

女士若月經量過多，若未能適當補鐵，或會引致缺鐵性貧血，影響頭髮毛囊的血氧供應而脫落。