抗氧化食物｜降膽固醇減心臟病癌症風險　營養師推醫食同源8食物

銀髮飲食｜抗氧化食物｜食物的營養成分，例如纖維、維他命、礦物質及抗氧化劑，都可以對身體有益。當中，最有效的就是抗氧化劑，可以保護體內的細胞免受自由基的損害，達至有助抗癌的作用。



抗氧化劑可保護體內的細胞免受自由基造成的損害。（網上圖片）

抗氧化食物｜過多自由基 增心臟病癌症風險

日常生活中，我們會接觸到很多外在的自由基，例如空氣污染、受污染的水或農業中使用的一些農藥殘留。自由基也可以是體內產生，是某些代謝過程所產生的副產品。

長者6種抗氧化劑助抗癌防老人癡呆 11高抗氧化食物1種=藍莓14倍

抗氧化食物｜美國註冊營養師：抗氧化物可逆轉易病體質

當自由基的數量超過我們的負荷時，心臟病、神經性疾病甚至癌症等，就有機會發生。進食富含抗氧化劑的食物可以幫助中和體內自由基的損傷。另外，食物含有高水平抗氧化物，通常也富含纖維，有助保持消化系統的健康，降低膽固醇及維持心臟健康。

美國加州大學高級臨床營養師Dana Ellis Hunnes指出，這些食物不一定能治療疾病，但可降患病風險或幫助逆轉易病體質。

按圖看哪些食物有醫食同源作用？

+ 11

醫食同源8種食物

1）藍莓

藍莓含豐富維他命C及纖維，另外還含花青素和槲皮素，兩種都是抗氧化劑，可以保護你的細胞免受日常損傷，另外，槲皮素更具有抗炎作用。藍莓功效｜降血壓抗衰老7功效藍莓酸比甜好？1營養高士多啤梨5倍

藍莓含豐富維他命C及纖維。（資料圖片）

2）橙及柑橘類

橙及柑橘類水果維他命C含量極高，可提升免疫力，並減少炎症的發生。還有調節膠原蛋白的合成以及幫助細胞修復的作用。糖尿病飲食｜糖尿病宜吃橙？美專家指4益處助降血糖 1吃法不建議

3）椰菜花

椰菜花含豐富膳食纖維及抗氧化物，有助維持神經系統健康，對抗癌細胞生長，更可以幫助預防慢性疾病，以及保持健康的體重。

椰菜花含豐富膳食纖維及抗氧化物。（資料圖片）

4）三文魚

三文魚是奧米加3的最佳來源之一，可構成細胞膜的脂肪酸。奧米加3同時可減少炎症，保護血管及大腦神經系統的作用。

5）乳酪

乳酪含豐富乳酸菌，可促進營養素的代謝和吸收，從而有助增強抵抗力，有助於抑制體內害菌的繁殖能力，並維持腸道健康。乳酪表面水液倒掉太浪費！專家揭4好處降血壓增記憶 現1情況即丟

乳酪含豐富乳酸菌，有助維持腸道健康。（資料圖片）

6）洋甘菊

洋甘菊含豐富黃酮類成分，具有抗氧化、消炎及抗病毒功效。更有助消化及促進新陳代謝的作用。洋甘菊茶｜護心降血糖改善失眠5大好處 1物質助抗5癌症3類人不宜

7）菇類

菇類含多醣體及膳食纖維，多醣體有助抗癌、降膽固醇及增強免疫功能的好處。膳食纖維可促進腸道蠕動及維持腸胃健康的功效。

8）薑黃

薑黃粉中含有薑黃素，具有抗發炎、抗氧化、預防心血管疾病與失智症等功效，薑黃素更有促進新陳代謝和幫助入睡的功用。

參考資料：U.S.NEWS／Jendow