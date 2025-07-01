西瓜籽｜30歲男吃西瓜不吐籽致闌尾炎！潤腸防失智吃西瓜籽3方法

西瓜籽迷思｜你吃西瓜吐不吐籽？廣州有男子因吃西瓜連籽引致爛尾炎，但中醫卻指西瓜籽清肺潤腸、利腸胃、解酒毒。究竟吃西瓜要不要吐籽？西瓜籽應不應吃下肚？即看下文。



西瓜籽難消化 吞下肚致腸炎闌尾炎

據《廣州日報》早前報道，一名約30歲男子吃西瓜時，一併把西瓜籽吞下肚，後來右下腹出現肚痛，一星期後仍未見好轉便到醫院求診，內視鏡一照之下，發現闌尾管腔內有十多粒西瓜籽，引發闌尾炎。其實吃西瓜吞瓜籽出事，也非第一次，早年也有一名8歲小童因吃了半個西瓜連籽，當晚即急性腸炎，腹痛且大便又稀又紅，最後由醫師在其肛門取出多粒西瓜籽後症狀才消失。廣州30歲男「吃西瓜不吐籽」引發闌尾炎 醫檢查發現：卡十幾顆籽

西瓜籽難消化，直接吃西瓜不吐籽，會致腸炎、闌尾炎。（photoAC）

西瓜護膚抗氧化 西瓜籽降血壓防認知障礙

西瓜，不但果肉含豐富維他命A、C、果糖、膳食纖維等，西瓜翠衣下的白色皮層更含氨基酸中的瓜氨酸，要比果肉多2倍，具抗氧化及抑制膠原蛋白分解的作用，可保濕及防禦紫外光，保持肌膚彈性。揀西瓜貼士｜瓜農5招揀必甜多汁西瓜 瓜紋散或密 瓜藤蜷或直好？

至於西瓜籽，營養也不少，如脂肪油、蛋白質；維他命B2、粗纖維、鈣、鎂、鐵、硒等。還含有不飽和脂肪酸，主要成分為亞油酸，也可製作西瓜籽油，有助降血壓、預防動脈硬化、降低膽固醇和預防認知障礙症。我們生痱滋常用的西瓜霜便是由西瓜皮和西瓜籽的殼製成。

西瓜肉護膚抗氧化，瓜皮、瓜籽也有不少益處。（photoAC）

西瓜籽吃黑或白？生或熟？

中醫則認為西瓜籽，味甘性平，歸肺、大腸經，清肺潤腸、止渴化痰、健胃通便等。《本草綱目》：「西瓜子仁，甘，寒，無毒。清肺潤腸，和中止渴。」《食物本草》：「西瓜子仁，利腸胃，解酒毒。」西瓜籽，有黑有白，宜選成熟西瓜的黑瓜籽。但即使有益健康，整粒西瓜籽吞入肚，容易消化不良，未必人人受得了，尤其一片西瓜也有十多廿粒籽。那應該如何吸收它的營養？

《醫林纂要》：「西瓜子，生食化痰，炒食滋養。」意指生食偏重「化痰」清熱，而炒製則因經加熱性轉平和，更適合健脾。

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西瓜籽生吃化痰清熱，炒熟助健脾。（photoAC）

西瓜籽如何吃防消化不良？

1. 果汁：連肉帶籽一起打成果汁喝。

2. 泡茶：以20-30粒西瓜籽磨成粉，用2公升熱水沖泡15分鐘飲用，可有助改善消化系統、保護心臟，對腎臟及尿道疾病均有幫助。

3. 炒製：西瓜籽硬殼難消化，可去殼取仁或炒脆後當零食少量食用。

不宜吃西瓜籽的人：

1 脾胃虛寒者：生西瓜籽性偏涼，進食過量可能引起腹瀉。

2 消化不良者：硬殼難消化，可能導致脹氣，整顆吞食，有機會導致腸道刺激，尤其兒童。