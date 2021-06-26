夏天湯水食譜｜夏枯草西瓜翠衣湯清熱健脾瓜皮用乾/濕？3類人慎服

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-26 12:00

夏枯草西瓜翠衣粟米湯，有助清暑解熱。 將近小暑、大暑，炎夏氣溫高，常使人汗流浹背，消暑湯水有助為身體降溫，除了冬瓜之外，西瓜是夏天美果，吃剩的新鮮西瓜皮也是消暑良品，西瓜皮又名西瓜翠衣，可用於煲湯，曬乾了的西瓜皮在藥房中有售。 攝影︰尹嘉蔚

夏枯草西瓜翠衣粟米湯有助清暑解熱。

西瓜皮功效

西瓜皮有藥用價值，還有個漂亮的名字叫西瓜翠衣，助清熱、解暑及解渴。西瓜皮不像果肉般高糖，卻有不相伯仲的消暑功效。不過，西瓜偏涼，不宜久服，只適宜在夏天最高溫的幾日或突然轉熱，登山遠足時食用，預防中暑。

夏枯草屬於一種中藥材，是涼茶的常見材料，但不能隨意及長期服用。至於淮山，可用新鮮及乾貨，但乾淮山雪白，因為被硫磺燻過，可用熱水浸泡去走硫磺。

夏枯草西瓜翠衣粟米湯，寒涼人士 、脾胃虛弱、女士慎服。

夏枯草西瓜翠衣粟米湯助清暑解熱，健脾和胃，味道甘、清、少甜，入喉清涼舒服。

夏枯草西瓜翠衣粟米湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

註冊中醫師潘仲恆對「夏枯草西瓜翠衣粟米湯」之食用建議︰

此湯可清暑解熱，健脾和胃，適合夏天飲用，一周可飲1次。 寒涼人士 、脾胃虛弱、女士慎服。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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【夏枯草西瓜翠衣粟米湯】（煲/ Boil）



4-6人分量 1級難度 1.5小時

材料︰

夏枯草15克

西瓜翠衣20克

粟米1條

淮山20克

生薏仁10克

熟薏仁10克

蜜棗2粒

做法︰

1.將全部材料洗淨。

2.粟米去葉，留最後一層，保留粟米鬚。

3.大火煲滾水，加入全部材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1小時完成。

不失敗秘訣︰

西瓜翠衣即是西瓜皮，有乾貨在藥行售賣。

夏枯草、西瓜翠衣須徹底洗淨，至水清才使用。

乾淮山雪白，因為被硫磺燻過，可用熱水浸泡去走硫磺。