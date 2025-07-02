蔡瀾離世｜食遍天下堅守1原則煙酒豬油百毒不侵？治濕疹最感激1人

蔡瀾離世｜美食家、香港四大才子之一蔡瀾於6月25日在養和醫院安祥離世，享年83歲。蔡瀾吃遍天下，從不為健康戒口、戒煙、戒酒，蔡瀾認為活得開心才最重要，他在訪問中曾說過，飲飲食食那麼多年領略了「兩個字」，只要堅守這原則，吃什麼也無大礙。可是，沒運動卻間接令他患上濕疹，困擾不堪，直至遇上了「他」。



蔡瀾多年來沉浸在美食世界之中，領略了一個道理。（視覺中國）

蔡瀾離世｜不談養生只顧開心 美食世界領略一道理

食煙飲酒不運動是蔡瀾多年的生活日常，他不談養生，只顧活得開心，希望每天活得比昨天好，追求生活質素提高，明天比今天精采。

在別人眼中他生活「放縱」，蔡瀾也沒否認，但他說要在有條件之下才可，還要懂得控制，要有自控能力。多年來沉浸在美食世界中的他，領略了一個道理，便是「淺嚐」，像豬油，吃太多會出事，吃些少便無事；即使糖、鹽，吃太多也一樣有問題，任何東西只要淺嚐便無大礙。他還打趣說，女朋友也一樣！

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蔡瀾認為任何東西都不能過多，美食當前也要淺嚐，交女朋友也一樣！（YouTube影片截圖）

蔡瀾離世｜治癒濕疹 蔡瀾最感激一人

蔡瀾認為放縱除了要有自控能力，還要承受得起放縱帶來的後果，就如他的濕疹問題。蔡瀾自言因為不運動，令他患上濕疹，尋遍中西醫都未能根治，困擾不堪，生活質素因而下降，直至他遇到侯鈞翔醫生。侯醫生治療的方法，也離不開類固醇，但蔡瀾認為與其他醫生不同的是，他願意和病人有商有量，而且不是大劑量的注射類固醇，而是逐少逐少、細針細針對準痕癢患處，逐一擊破，逐漸痕癢便消失，最終把頑疾治癒，四年前在侯醫生的訪談中，蔡瀾就多次感激對方，為他解決濕疹煩惱，讓他的生活質素慢慢再次提高。

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蔡瀾生前照片（視覺中國）

蔡瀾謂像有些明星整容，不貪心，針對地少部分修理會好靚，但一次整太多就可能弄巧反拙了。

濕疹成因｜與腸胃未能排毒有關 7類食物愈食愈痕

濕疹成因很多，不運動可能是其中之一，但也與腸胃問題有關，中西醫均認為，體內的毒素因無法釋放，轉移到皮膚上排毒，釀成濕疹。這時候若想緩緩症狀，最好避免食用添加劑食品、刺激性食物、含過敏原及高油高糖等食物。小心以下7類，免愈食愈痕。

1. 辛辣刺激食物：包括薑、蔥、蒜、辣椒及胡椒等，可能刺激濕疹發作。

2.. 發物及生熱食物：例如竹筍、無鱗魚、蜆、鵝、牛肉、羊肉、薑及韭菜等。

3. 海鮮：有鱗魚除外，其他如蝦、蟹、鰻、蠔等腥發之物易引致生濕生熱。

4. 高脂食物：牛油、全脂奶、肥肉、雞皮等，因為能產生大量熱能，容易使內熱加重。

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5. 高糖食物：包括果糖及精製糖，攝取過量容易傷脾，脾胃功能下降，易誘發濕疹。

6. 醃製發酵類食物：忌吃添加人工色素、發酵、醃製食物，例如泡菜、酸蘿蔔及醃漬食品。

7. 補品補藥：補藥多是熱性食物，進補後使人的內熱加重，更易誘發濕疹。