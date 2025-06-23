喝茶4大禁忌｜飯後不宜飲茶？錯1步消滯變消化不良缺鈣損營養吸收

喝茶是很多人生活的一部分，跟咖啡控一樣，一天不能沒有茶，既是生活態度，還助養生。不過，若你喝得不正確，隨時養生變養病，消滯變消化不良，愈喝愈傷身！有焙茶師提醒大家，避免4個喝茶禁忌，指錯誤喝法等於慢性自殺！你又有沒有犯過以下的錯？



喝茶禁忌｜飲茶4大錯誤做法 養生變養病

焙茶師、茶藝師「漫仔说茶」在《小紅書》分享了4個喝茶禁忌，認為這些錯誤飲用方法危害健康，其實這4項禁忌都是不少人的喝茶日常，有的便要快快改掉！

1 空腹喝茶

不少人都會在早上先來一杯茶，尤其是濃茶，認為茶味愈濃，口感愈好。不過，焙茶師說，若是老茶客，他們的耐受性較強，可能沒什麼問題，但對於喝茶新手就最不推薦，特別是空腹喝茶。因為經過一夜的時間，起床腸胃內的東西已經差不多消化盡了，這時候喝茶，當中的咖啡因和茶碱會刺激我們的胃黏膜，增加胃酸分泌，導致胃痛、噁心，甚至頭暈、周身無力等低血糖症狀。

若是喝茶新手最好避免空腹喝茶，易刺激胃黏膜，致頭暈、胃痛。（pexels-pixabay）

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2 紫砂茶壼泡綠茶

紫砂茶壼是不少老茶客的心頭好，是泡茶的絕配，能誘發出茶葉的香氣、提升茶的口感。因為紫砂壼保溫性高、氣孔結構會吸附茶香；紫砂壺材質亦能軟化水質，使茶湯更順滑，適合沖泡普洱茶、烏龍茶等發酵茶。

但若用紫砂壼泡的是綠茶，則另作別論。因綠茶葉相對鮮嫩和清淡，若長長時間處於高溫下，不僅會破壞綠茶的鮮爽口感和香氣，還會流失營養。加上市面的紫砂茶壼質素參差，若不慎買到劣質的紫砂茶壼，也會對健康做成影響。

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（dasha＠unsplash）

3. 以茶解酒

茶含咖啡因成分，尤其濃茶，具提神作用，因而令不少誤會，以為酒醉後喝一點茶有助解酒，但這觀念完全錯誤，酒後喝茶不但不能解醉，更大大危害健康。因為茶葉中的咖啡因，和酒精都會刺激心臟，令我們心跳加速，如果飲太多的酒，再喝大量的茶，只會加重心臟負擔，尤其對於有心腦血管疾病的人，更有致命的風險。因此，喝酒後最好還是飲暖水，以便稀釋體內的酒精濃度。

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（photo-ac）

4. 飯後即飲茶

不少人尤其長者都愛飯後喝杯濃茶，消滯減油膩。可是，茶葉中有種叫鞣酸的成分，會與食物中的蛋白質、鐵質、鈣質產生化學反應，形成一些沉澱物，反而會令腸胃不易消化，引致腹脹或消化不良。長期如此，有可能會影響鐵、鈣吸收，導致缺鈣或缺鐵性貧血。

建議若飯後常喝茶，最好相隔半小時至1小時後才飲，以免影響消化和營養的吸收。

飲茶的確可消滯減油膩，但若餐後立即喝茶，反而會令腸胃不適不易消化？（pexels）

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泡茶步驟

按中國最早的茶學著作陸羽《茶經》記載唐代的煎茶流程，無論對茶具、煮水、分茶、品茗都非常講究，以水為母、茶為本、器為友。現今簡化了部分程序，歸納為以下的泡步驟：

1. 溫杯：以熱水沖燙茶壺、茶杯，提升溫度，潔淨茶具。

2. 投茶：按茶葉種類放入適量茶葉，如烏龍茶7克/120毫升水、綠茶3克/150毫升水。

3. 醒茶（適用普洱、老茶）：快速注入熱水，立即倒掉，喚醒茶葉。

4. 沖泡

水溫：綠茶80°C、烏龍茶95-100°C、紅茶90°C。

手法：高沖激香如烏龍茶，低緩注水如綠茶。

5. 出湯

前幾泡快速如10-30秒，後逐泡時間可延長。每次茶湯需倒淨，避免久浸苦澀。

6. 品飲

熱嗅香、觀湯色、小口啜飲，感受回甘。