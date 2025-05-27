感冒怎麼好的快？飲水速痊癒4原因飲錯加重腎負擔！3種感冒點飲水

感冒為何要飲水？感冒初起、喉嚨痕、微燒......都有人叫你多喝水，助你快速痊癒。這樣真的有效嗎？飲水為何有這神奇力量？



感冒初起飲水有助痊癒？（photoAC）

身體缺水10%感不適 25%恐致命

水對人體非常重要，體重中約60%-70%是水分，也是血液、器官、臟腑、肌肉及腦部等重要成分。若身體失去10%水便會感到不適，20%-25%更會對生命造成威脅。因此，當你身體感到不適時，可能是因為缺水，補充水分自然有助改善不適症狀。

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飲水很重要，不但加速感冒痊癒，還可改善認知障礙。（photoAC）

身體器官臟腑等含水比例（由高至低）：

眼睛：99%

腎臟：83%

血液：83%

肺臟：79%

心臟：79%

脾臟：76%

大腦：75%

腸胃：75%

肌肉：75%

皮膚：72%

軟骨組織：70%

肝臟：68%

骨骼：22%



人體器官水分比例（heho）

感冒飲水4大原因加速痊癒

除了身體沒足夠水分外，感冒發燒時也可靠飲水紓緩症狀。註冊中醫徐澤昌博士謂，從中醫角度看，也主張感冒時多喝水，因飲水有助津液代謝，為「邪氣」尋找出路。

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1 促進新陳代謝

發燒時體溫升高，水分蒸發快，補水有助調節體溫，並帶走體內毒素。而中醫認為感冒是因「風邪」夾寒、熱、濕侵襲肺衛，即肺和體表的防禦系統，若津液（即能滋潤肺部、排走廢物的體內水液）不足，「邪氣」則會滯留，導致症狀加重，如乾咳、痰黏。多喝水亦能通過尿液、汗液加速代謝，幫助排出「熱毒」或「濕濁」，如風熱感冒的黃痰、小便短赤等。

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2 防津液耗損傷陰

中醫認為無論是風寒、風熱還是其他類型的感冒，病邪侵襲人體的過程中都會耗傷津液，如發熱出汗等津液會透過流汗方式流失，而喉嚨腫痛、口乾舌燥等症狀也是津液虧損的表現。「汗為心之液」，適度飲水可補充發汗消耗的津液，可避免過汗傷陰，脫水、乏力，還會加重頭痛與疲勞感。

適度飲水可補充發熱流汗所消耗的津液，避免過汗傷陰，造成脫水、乏力、頭痛、疲勞感加劇。（pexels）

3 稀釋黏液

傷風咳嗽不時會伴隨痰、鼻水等，飲水能稀釋鼻腔和呼吸道分泌物，幫助排痰、減緩鼻塞。

4 維持黏膜防禦力

保持喉嚨和鼻腔濕潤，可避免乾燥破損導致病毒更易入侵。多喝水能補充津液，間接促進氣血運行，增強人體抵抗力，加速感冒的痊癒。

感冒如何補水？4大宜忌

1 少量多次：每小時喝100~200毫升，避免一次大量飲用加重腎臟負擔。



2 宜飲溫水：冷水易傷陽氣，刺激氣管。宜飲溫水、檸檬蜂蜜水或淡茶，能紓緩喉嚨不適。



3 加電解質：感冒若出現腹瀉或嘔吐情況，可飲用稀釋的能量飲料或口服補液鹽。



4 兩類人不宜多喝水

中醫強調因人、因證而異，並非所有感冒都適合大量喝水。不宜大量補水人士：

~風寒夾濕/脾虛者：過量飲水可能，或出現胃脹、舌苔厚膩。

~陽虛體質：若怕冷、易腹瀉者，也不宜多喝水。



感冒飲水｜3種感冒如何補充水分

風寒感冒

症狀：怕冷、發熱、頭痛、身體痠痛、無汗、鼻塞、流清涕、痰清稀、口不渴、喜熱飲

宜飲：：生薑紅糖水、蔥白水

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風熱感冒

症狀：發熱、輕微怕風、鼻涕較濃稠、咳嗽痰黃稠、喉嚨腫疼、頭痛、口渴喜冷飲

宜飲：桑菊飲、薄荷茶

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桑菊飲、薄荷茶都有助紓緩風熱感冒。（unsplash）

暑濕感冒

症狀：惡寒重、發熱輕、無汗、頭痛、身體疼痛、鼻塞清涕、痰白、口不渴或渴喜熱飲。頭身困重、胸膈滿悶、嘔吐、腹瀉或大便不成形、大便黏膩不爽。舌質淡或淡胖，苔白膩或水滑。

宜飲：藿香正氣水

適當補充水分有助加速復元，但若情況持續，甚至高燒不退、意識模糊或無法進食，應立即就醫。



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