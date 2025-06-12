藍莓洗法｜韓媽《小紅書》教洗藍莓被舉報誤導！藍莓協會教點清洗

藍莓（Blueberry）花青素豐富，明目護心抗氧化，但對於如何清洗卻有不同意見，加鹽加醋？用梳打粉？還是蔬果清潔劑？一位韓國媽媽在《小紅書》分享她的懶人清洗法卻惹來爭議，不少網友認為做法錯誤，只會愈洗愈髒，甚至舉報她誤導網民 ！究竟哪方法才對？看看美國藍莓協會教你如何正確清洗藍莓。



藍莓上白色的果粉其實不用清洗。（pexels）

藍莓功效｜降血壓抗衰老7功效藍莓酸比甜好？1營養高士多啤梨5倍

藍莓洗法｜韓國媽媽《小紅書》教洗藍莓懶人法

在中國生活的韓國媽媽Yoniyoni在《小紅書》以「別再用醋洗藍莓了！這樣洗才對~」為題發布一則視頻，教大家如何清洗藍莓懶人法，不僅能保留甜味，口感更Q彈。

洗藍莓懶人做法：

+ 2

1 準備一鍋清水，加1湯匙鹽拌勻。藍莓不用取出，連盒子放入水中搖晃浸泡30秒，反轉重複一次。



2 連盒子瀝水，便可看到水中浮出污物。再用清水沖洗一下便完成。



藍莓好處｜新研究：藍莓助防癌失智症4功效 日吃多少降心臓病15%

藍莓洗法｜洗藍莓還是洗盒？懶人法被舉報誤導！

Yoniyoni指很多人會用醋或梳打粉清洗水果，但這樣可能會令有助控制血糖的花清素流夫，健康益處大減。其實，藍莓表面那層白白的東西，並非農藥，而是藍莓自己分泌出來的天然抗氧化保護膜，毋須清除。

清洗藍莓要加鹽加醋？（photoAC）

帖文雖然有一千七百多個讚，但亦有不少網民指做法不當，質疑盒子不潔的話會愈洗愈髒，甚至要舉報她誤導網民。

「確定這洗的不是盒子麼？」

「盒子估計比藍莓還髒」

「這是洗藍莓還是洗盒子？盒子上的細菌交叉感染」

「怎麼可以這麼懶惰連盒子都不拆」

「鹽水/醋，都是洗不淨的，錯❌」

「這樣子洗，我真的想笑有種自欺欺人的感覺」

「舉報你了！誤導網民，提供不正確的清洗方式！」



網民也分享自家的清洗心得：

「用麵粉，洗得乾淨」

「我一粒粒用流動水洗」

「惨了我都是只過水這樣吃」

「我是用洗蔬菜水果的液體去洗的，洗完表面那一層顏色都沒有了」

「我都是拿出來洗一冼了才用鹽水浸泡的」



藍莓洗法｜表層果粉營養高 毋須清洗

根據美國藍莓協會（U.S. Highbush Blueberry Council）指出，藍莓皮上的白色粉膜叫做Bloom，即果粉，是藍莓自身產生出來的天然果蠟，像天然屏障把水果的水分密封保存，令藍莓保持新鮮，減慢水分流失，是「新鮮」的標記。這層白粉膜含花青素，有助保護視力、抗氧化、抗衰老、補腦等功效，進食對人體無害，反而有益。

表層的果粉可反映藍莓的新鮮度。（pexels）

藍莓｜急凍好過新鮮？營養更高1原因助抗癌力更強！凍肉都一樣？

因此，挑選藍莓時，外表呈藍紫色且有白果粉的較好。因當藍莓存放太久或不新鮮時，表皮上的白粉膜也會愈淡愈少。若發現藍莓上的白粉很少或褪色，可能快要爛掉，要盡快吃完。

專家教藍莓正確清洗方法

美國藍莓協會（U.S. Highbush Blueberry Council）建議只需用清水輕輕沖洗即可，避免過度搓洗破壞果粉。而美國農業部（USDA）及食品藥物管理局（FDA）同樣建議使用流動清水沖洗，必要時可用軟毛刷輕刷表面，但不建議使用化學清潔劑。甚至世衛（WHO）也推薦使用乾淨的流動水清洗，避免交叉污染，並強調天然果粉無害，不需刻意去除。

以後，你知道如何清洗藍莓吧！

同場加映：藍莓4大益處：