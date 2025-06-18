蒸水蛋比《小紅書》更簡單？Ricky蒸水蛋不敗7招蛋味濃滑如豆腐花

蒸水蛋做法有很多，早前《小紅書》爆紅的滾水蒸水蛋做法，人人爭相仿效，分享成果，更令不少老外初嘗成功炮製中菜的滋味。名廚Ricky（張錦祥）在YouTube《Ricky講煮講食》頻道中分享香滑蒸水蛋秘技，比《小紅書》的更詳盡，更簡單，也更易成功。不用蓋碟、包保鮮紙，還可中途開蓋觀察情況，也不失蛋味香濃、嫩滑如豆腐花的效果！



Ricky分享他的蒸水蛋不失敗秘訣。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

蒸水蛋食譜在《小紅書》爆紅，1條視頻短短2日有500萬人觀看：

蒸水蛋，被譽為神仙級的平民美食，卻非人人能夠駕馭，但Ricky認為蒸水蛋材料只有雞蛋、水和鹽，只要掌握好比例和技巧，其實簡單得不能再簡單了，但做法比《小紅書》介紹的更詳盡。

嫩滑如豆腐花的蒸水蛋做法其實很簡單。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

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Ricky蒸水蛋不失敗7秘訣

1 蒸水蛋比例1:2

Ricky謂普遍的蛋水比例為1:1.5至1:2之間，他個人喜歡蛋味濃郁，會以1比1.5的蛋水比例，但大家喜歡滑嘟嘟動L感覺的，就用1份蛋2份水的比例蒸水蛋。

蛋水比例一般在1:1.5至1:2之間，已經很嫩滑。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

2 蒸水蛋雞蛋

要選蛋黃色澤較深的，蒸起來較討人歡喜，如湖北蛋，蛋味夠。Ricky指加鹽後，蛋的顏色會深少少，還會變稀一點，較易拂勻。

湖北蛋的蛋黃較深色蛋味濃，蒸起來的水蛋也較美觀。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

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3 蒸水蛋加水或湯

蒸水蛋有人喜歡加雞湯，其實也可以是魚湯、肉湯、蝦湯，若想蛋味濃一點，便用清水，Ricky用的便是清水了

4 蒸水蛋用熱水

Ricky以1:2的蛋水比例，加入熱水，夠熱的話，熱力滲入蛋中，蛋漿溫度約40℃，蒸氣約90℃，熱力平均，蛋漿變暖容易成形，比凍蛋更易成功。

加入的滾水夠熱的話，熱力滲入蛋中，蛋漿溫度約40℃，蒸氣約90℃，熱力平均，蒸水蛋便較易成功。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

5 蒸水蛋火候

水滾後，放入蛋液轉小火，加蓋時不要蓋實，留有一條罅隙便可。Ricky說有些人為了避免蒸水蛋時有倒汗水，令蒸水蛋表面起豆皮不平滑，便加保鮮紙再扎孔，或是加碟蓋着，但他認為全部都不需要。因為鍋蓋留有罅隙，內裡的溫度便不會太高約90℃，看到鍋邊有少少蒸氣便是，若太多蒸氣可調細火一點，蒸出來的水蛋一樣滑滑溜。

蒸水蛋要用細火。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

6 蒸水蛋時間

以3隻蛋比例加用一隻大碟，細火蒸約12-15分鐘。若擔心蒸過火，約10分鐘或11分鐘，可開蓋檢測一下。輕輕搖晃鍋或碟子，看到中心仍有少少震盪，代表已有八、九成熟，可以續蒸多2分鐘再查看，又或是關火加蓋焗多2分鐘也可。

7 蒸水蛋配料

小時候吃蒸水蛋多用肉碎、粉絲放碟底齊蒸，現在富貴一點會把全隻蟹蓋放蛋上蒸，但Ricky最愛的是以魚肉蒸，頂流吃法可用獅頭魚起柳，其實在街市買條黃花魚，叫師傅起肉，切片，用熱水加鹽輕輕焯一下，放在蒸好的水蛋上，加點豉油、熟油和蔥花就無得頂了，他認為那是蒸蛋的絕配！

Ricky謂黃花魚起柳和蒸水蛋是絕配。（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

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Ricky蒸水蛋食譜

（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

材料：

雞蛋3隻（約160克）

水320克

鹽4克

+ 6

做法：

1 蛋、鹽，拂勻，倒入大碗中。

2 逐少加入滾水拂勻，切勿一次過倒入滾水，以免變成滾水蛋。

3 用隔篩把蛋漿過濾到另一隻碟內，用匙羹撇走氣泡，又或用廚紙在面層拖走氣泡也可。如家中有火槍，輕輕燙一下，細微的氣泡也都消失。

4 煲滾一鍋水，放入蛋液，轉小火約90℃，加蓋並保留一條罅隙，蒸12-15分鐘。

5 取出後加入少許熟油（如米糠油）、豉油（Ricky用俄羅斯釀造醬油）、少許蔥花即成。

（《Ricky講煮講食》＠YouTube截圖）

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