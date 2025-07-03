李司棋神奇炸雞法 5日近200萬觀看！慳油免蘸粉 網友驚歎顛覆傳統

李司棋炸雞｜在家油炸食物，需要用一大鍋油，還會釋出很多油煙，很多人因此不敢在家製作炸物。李司棋近日在IG分享了一個炸雞方法，用少量油就可在家中輕易製作酥脆炸鷄，還能減油煙，免彈油，非常神奇，5天内已有近200萬人次觀看！



李司棋不時在Instagram拍片教煮餸，近日她參考了一位前藝人王寶葆CookingBoBo分享的慳油炸雞方法，於是跟着來試，結果非常成功！5天内已有100萬人次觀看。

王寶葆的慳油炸雞法，司棋姐都要跟着學（請按下圖）：

「司棋姐」表示學會了這個方法，在家也可以實現炸鷄自由！有網民稱這個方法顛覆傳統，不可思議，不少網民也紛紛表示想嘗試在家中自製炸鷄。

快速油炸省油法︳少油炸食物高效全賴烘焙紙 減廢油棄置更容易

粟粉炸鷄步驟

炸雞前，須預先把鷄肉調味。

按圖看李司棋自製炸鷄步驟：

+ 1

1. 把食油倒入鑊中，加到雞肉的一半高。

2. 加入4茶匙粟粉，拌勻。

3. 油滾後轉中火，放入鷄肉輕炸至金黃。

4. 翻面油炸另一面至金黃，放涼便可食用。

＊王寶葆第二翻炸時，會再添加兩三匙粟粉，炸起來更金黃。

粟米粉炸鷄3大貼士

1.鷄肉先調味，不用蒸熟

鷄肉經調味後便可放入油鍋，建議可用鹽、糖、酒、胡椒粉或蒜粉醃製30分鐘左右，不用預先蒸熟，也不用裹粉。

2.保持油溫穩定

在油炸過程中，要留意油溫變化，避免油溫過高或過低，並根據情況調整火力，保持油溫穩定，適時把鷄肉翻面。鷄肉易熟，炸至表面呈金黃色就可以食用。

入廚貼士｜煎炸防彈油只需1種調味料 炸豬扒炸雞酥脆多汁12貼士

3.可用同一鑊油再炸

為免浪費剩下的油，可把同一鑊油放涼後，加入兩茶匙粟米粉炸第二輪。炸兩至三輪以後應該就不剩多少油了。用完的油無需特別處理，用吸油棉吸乾便可。若油的顏色變深或變黏稠，就應該更換。

油炸時也建議選擇煙點較高的油，減少油煙，例如苦茶油、葡萄籽油、椰子油等。

健康食油｜橄欖油可煎炸花生油致發炎？4款最耐高溫牛油果油第1

粟粉加少量油這個方法除了可以炸鷄塊，也可以炸鷄扒和豬扒，有網民也表示想嘗試用這個方法炸魚，看來學會這個方法以後，大家可以在家中為日常菜式創出不少新食法。

司棋姐也建議以沙律和明太子醬搭配炸鷄食用，既能突出炸鷄的風味，也能減輕油膩感。大家也快點試試吧！