氣炸鍋禁忌｜絕不能氣炸7種食物 難酥脆易增致癌物！氣炸鍋3禁忌

氣炸鍋禁忌｜家中有了氣炸鍋，利用少量油甚至不用油就能在家中輕易製作炸物。很多人會利用氣炸鍋來炸雞翼、炸薯條，甚至為了方便，什麽東西都放入氣炸鍋烹調。但氣炸鍋真的什麽都能炸嗎？有些食物原來並不適合氣炸，用錯方法甚至會增加患癌風險！



美國Good Housekeeping網站的食品研究團隊近日分享了7種不適合氣炸鍋烹調的食物，這些食物放入氣炸鍋，不但會影響口感味道，還有機會破壞營養，甚至帶來安全隱患！

氣炸鍋十分方便，但有些食物不適合用氣炸鍋烹調。（資料圖片）

7種不適合氣炸鍋烹調的食物

1.裹麵糊油炸食品

表面裹上一層濕麵糊的食物，不適合放進氣炸鍋製作，例如炸雞、炸魚柳和天婦羅時都會裹上濕麵糊。濕黏的麵糊無法像在油鍋中那樣定型，並變得酥脆。放入氣炸鍋中，麵糊只會滴落到炸籃的底部，難以形成酥脆外皮。

建議：使用氣炸鍋時，最好使用能形成酥脆表層的裹粉，例如麵包糠或番薯粉等，而非濕黏麵糊。



2.梳乎厘、泡芙

製作梳乎厘等烘焙食品不適合使用氣炸鍋。（unsplash）

儘管部分氣炸鍋設有烘焙模式，但要製作梳乎厘、泡芙等需要精準控溫的食物，使用傳統烤箱會比較好。氣炸鍋底部無加熱元件，可能導致食物受熱不均，影響成品。

建議：製作要膨鬆效果的甜點，溫度可能需要很精準，建議用焗爐較好。



3.蛋糕

氣炸鍋從上而下的加熱方式，容易導致蛋糕裂開或表面焦黑，用氣炸鍋製作鬆餅、曲奇、冬甩等小型烘焙品，比整蛋糕更好。

建議：製作多層蛋糕較適合使用較多功能的焗爐。



免焗蛋糕食譜｜微波爐海綿蛋糕5分鐘食得！鬆軟零難度必用1種粉

4.綠葉蔬菜

高溫烹調會使蔬果中的水溶性維他命流失，使蔬菜失去營養價值，低溫炒才能保留最多的營養。

建議：如要用氣炸鍋煮蔬菜，建議選擇耐高溫、不易烤焦的蔬菜，例如羽衣甘藍、花椰菜、西芹等質地較硬的蔬菜，並適時調整時間和溫度，以保持蔬菜的口感和營養。



5.吐司

使用傳統烤吐司機製作吐司，更方便高效。（unsplash）

吐司可能因重量過輕，被氣炸鍋中的氣流掀起，導致受熱不均或烤焦，而且用氣炸鍋製作吐司需要中途打開翻面。

建議：傳統烤麵包機或熱壓吐司機，更方便高效。



6.湯類與燉菜

液體類食物在高速熱風循環中極易飛濺，清潔的時候會很困難，也存在安全隱患。

建議：用明火炮製湯羹或燉菜更好。也可先用氣炸鍋焦化蔬菜，再用攪拌機製成濃湯，增添不同風味。



7.生穀物或生麵條

氣炸鍋無法直接烹飪生穀物或生麵條。（unsplash）

氣炸鍋適合翻熱或炸脆已熟的穀物，但無法直接烹飪生穀物或生麵條，這類食材通常需要大量水分和持續高溫才能煮熟，在氣炸鍋中容易變得乾燥硬化。

建議：如要製作穀物或麵條，應先煮熟和瀝乾，再放入氣炸鍋中炸至酥脆。



氣炸鍋食譜合集｜35個常見氣炸小食主菜甜品 附消委會氣炸鍋排名

氣炸鍋能減少用油量，但不少人也擔心氣炸鍋以高溫烹調食物，有機會導致有毒物質釋出。怎樣才能安全享用氣炸美食？

使用氣炸鍋3大禁忌

1.避免氣炸加工食品

消委會指出，加工食品含有硝酸鹽或亞硝酸鹽，高溫烹調會促進加工肉類中的蛋白質與亞硝酸鹽的反應，形成更多N-亞硝基化合物，其中一些化合物可致癌，因此應避免氣炸加工肉類，例如午餐肉、香腸等。

一些加工食品例如冷凍薯條、冷凍雞塊等，本身已經炸過，放入氣炸鍋等於二度高溫烹調，也可能會產生致癌物，使用氣炸鍋時建議烹調原型食物。

致癌食物｜超加工食品7大危害恐致癌 增抑鬱風險44% 1周宜吃多少

2.避免溫度過高

使用氣炸鍋時應控制溫度不超過攝氏180度，以防釋出致癌物質。高澱粉含量的食物，例如馬鈴薯、番薯等，在130度以上高溫烹煮，會產生有致癌風險的丙烯醯胺。國際癌症研究機構於1994年已將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組），故攝取量愈少愈好。

消委會12款氣炸鍋安全測試｜6款炸薯條致癌物超標 3款有起火風險

肉類在高於150℃的溫度烹調時，蛋白質會轉化成致癌物質雜環胺，如果長期大量攝取的話，可能會增加大腸癌、乳癌的風險。

如將氣炸鍋調校至攝氏200度或以上來煮食，有機會帶來更嚴重的健康風險。食物中的脂肪會在200度的高溫下分解，並產生致癌物多環芳香烴。

氣炸食物時應避免溫度過高。（unsplash）

3.避免過度焦化

使用氣炸鍋時應時刻留意氣炸狀況，不應將食物氣炸過長時間。烹調時間一般約10-15分鐘，把食物氣炸至表面呈淺黃色或金黃色便可，也應該適時翻動和使用輔助工具，避免過度焦化，釋出致癌物質。

氣炸鍋雖然十分方便，但也需要謹慎選擇烹調什麽食材、控制烹調溫度和時間，才能做出美味又健康的食物。要安全使用氣炸鍋，記得要選擇符合規格的產品，使用時也要開啓抽油煙機，避免氣炸鍋排出的氣體影響健康。